Piromanka iz Šibenika do sada je podmetnula već 7 požara, a radi kao blagajnica u HAC-u

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Piromanka koju policija sumnjiči da je podmetnula požar koji je zahvatio površinu od oko 900 hektara na šibenskom području, a koji su vatrogasci jedva ugasili, zaposlenica je HAC-a gdje radi kao blagajnica. Radi na naplatnim kućicama Skradin od 2005. godine, piše Večernji list.

Kako neslužbeno doznaje Večernji, dan kad je izbio požar ona se prijavila se na posao oko 13.30,h, a dojava o požaru je stigla oko 13 sati. No u HAC-u će preko nadzornih kamera provjetiti je li se doista ona prijavila ili je to učinio netko umjeto nje. U HAC-u, kako Večernji neslužbeno doznajemo, namjeravaju ukoliko se 53-godišnjoj blaganici odredi istražni zatvor, dati joj izvanredni otkaz jer bi to ukazalo da policija ima visoku razinu sumnje. A formalni razlog za izvanredni otkaz bi bio to što je svojim namjernim djelovanjem prouzročila izravnu štetu tvrtku jer je autocesta zbgo požara bila zatvorena.

Požar je gasilo 200-tinjak vatrogasaca, kanaderi i zračni traktori, a za vatrogasnu intervenciju potrošeno je oko pet milijuna kuna.

Žena (53) koju je policija jučer uhitila, piromanka je koja je i prije dvije godine podmetnula čak sedam požara.