PIK VINKOVCI Plus d.o.o. završili obnovu farme Andrijaševci 2

Foto: Press

PIK VINKOVCI Plus d.o.o. završio je sanaciju požarom uništene farme Andrijaševci 2, u blizini Andrijaševaca i Cerne u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ukupna vrijednost ove najveće investicije PIK VINKOVACA Plus d.o.o. iznosi 33,5 milijuna kuna, od čega je u obnovu objekata i opreme farme uloženo 30 milijuna kuna, dok će se u obnovu stada uložiti i dodatnih 3,5 milijuna kuna. Sanacija farme je započela u jesen 2018. godine i završila je sredinom srpnja ove godine kada su na farmu počele pristizati i prve rasplodne nazimice iz proizvodnog sustava BELJE Plus d.o.o. Rasplodne životinje su porijeklom iz hibridnog PIC (Pig Improvement Company) uzgojnog programa, odnosno radi se o dvostrukim križankama engleskog jorkšira i engleskog landrasa vrhunskog genotipa i besprijekornog zdravstvenog statusa. Rekonstrukcijom farme kapacitet od 1.300 komada rasplodnih životinja ostao je isti, a godišnje će se na farmi proizvesti oko 35.000 komada merkantilne prasadi za tov.

Glavni izvođač građevinskih radova je kompanija Projektgradnja Plus d.o.o., a na farmu je ugrađena oprema svjetskih lidera u stočarstvu i proizvodnji svinja. Opremu, boksove i liniju hranjenja ugradila je njemačka kompanija Big Dutchman, dok je ventilacijski sustav instaliran od strane danske kompanije SKOV. Upravljanje na farmi je automatizirano, što se posebno odnosi na ventilaciju i hranidbu. Novitet je ugrađeni sustav fiksnih visokotlačnih strojeva na toplu vodu (75°C) u svakom od proizvodnih objekata kompanije Kärcher kao i fiksni visokotlačni cjevovod unutar svih objekata. Ovo je prvi takav sustav instaliran na svinjogojskoj farmi u Hrvatskoj, a svrha mu je maksimizacija održavanja higijene i zootehničkih postupaka u svinjogojskoj proizvodnji na puno efikasniji način.

Vladimir Džaja, predsjednik Uprave PIK VINKOVACA Plus d.o.o. povodom obnove farme je izjavio: „28. lipnja 2018. godine katastrofalni požar je u cijelosti poharao farmu Andrijaševci 2 te su izgorjela tri proizvodna objekta – čekalište, prasilište i uzgajalište i sva njihova prateća oprema. Nažalost, tada je nastradalo i oko 9.500 komada svinja (rasplodnih nazimica, krmača i prasadi). Ovaj nesretni događaj je za našu kompaniju bio veliki gubitak i izazov. Upravo stoga sam iznimno ponosan da smo u otprilike godinu dana uspjeli dovršiti ovaj zahtjevan projekt obnove farme Andrijaševci 2, što predstavlja značajan događaj za ukupnu poslovnu realizaciju PIK VINKOVACA Plus d.o.o.“.

Vlado Čondić – Galiničić, savjetnik za Poljoprivredu Fortenova grupe tom je prigodom naglasio: “Osim iznimne važnosti za poslovanje PIK VINKOVACA Plus d.o.o., farma Andrijaševci 2 iznimno je važna i za ukupno zaokruženje procesa stočne proizvodnje u sklopu Poslovne grupe Poljoprivreda Fortenova grupe. Obnova farme Andrijaševci 2 najveća je investicija PIK VINKOVACA Plus d.o.o. u 2019. godini te će omogućiti realizaciju zadanih ciljeva i poslovnih planova, povećanje efikasnosti stočne proizvodnje te uvođenje najboljih svjetskih standarda i praksi poslovanja u poljoprivredi. “