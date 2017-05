Petrov: Da političari nisu 20 godina bili korumpirani, afera Agrokor se ne bi niti dogodila

Foto: IC/PIXSELL

Mostovci su Praznik rada obilježili u Splitu, gdje je predsjednik stranke, Božo Petrov, odgovarao na pitanja novinara.

Petrov je komentirao izjavu ministra financija, Zdravka Marića, koji je kazao da nisu razgovarali. "Ja sam razgovarao s Marićem dan prije, a s obzirom na sve informacije koje smo mi imali, obzirom da cijela hrvatska javnost vidi što se događa, mislim da sve ono što on govori sebi u obranu, ne može stajati. Da sve argmente maknemo, samo to da se mora izuzimati iz odlučivanja o tako važnoj stvari zbog vlastitog sukoba interesa znači da će se paralizirati Ministarstvo financija. Danas imamo paralizirano Ministarstvo gospodarstva radi najveće hrvatske energetske kompanije, nema drugog izlaza osim da Marić više ne bude ministar financija", kazao je Petrov za N1.

Ponovio je tezu, koju je iznio i u intervjuu za N1, kad je rekao da se premijer Andrej Plenković poistovjećuje s Vladom. "Ispada da je Vlada Andrej Plenković, a ne ministri. To nije način niti demokratskih vrijednosti, a pogotovo način na koji su smijenjeni ministri i državni tajnici. To nije parlamentarna demokracija, to nisu demokratske vrijednosti. Ako Plenković nije lagao, onda neka to kaže građanima", rekao je Plenković.

Predsjednik Sabora rekao je što bi premijer trebao napraviti. "On treba doći pred Sabor, kao što je došao prvi put, i reći ima ili nema 76 ruku. Mora biti iskren prema javnosti inače će ispasti da je HDZ drugi put u godinu dana srušio vlastitu vladu i treba objasniti zašto je to napravio. Kad dva ministra javno kažu da traže odgovornost za nastalu situaciju, žele raščistiti nastalu situaciju, budu smijenjeni. Isti taj dan iz Agrokora javno izađu izvješća o financijama", rekao je Petrov.

Upitan je li rješenje za ovu situaciju raspisivanje novih izbora, Petrov je rekao da bi za Hrvatsku bolje bilo da ih ne bude. "Ali Andrej Plenković je odlučio srušiti Vladu, on će biti kriv za nove izbore. Ima mogućnost dokazati, u trenutku kad se bude raspravljalo o Zdravku Mariću, da ima povjerenje 76 zastupnika, ako nema, onda treba javno reći i raspisati nove izbore. Sve ovo ostalo, sva ova trgovina koja se događa je nešto što se ne smije dopustiti u Hrvatskoj", kazao je Petrov, dodavši da političari u Hrvatskoj nisu 20 godina bili korumpirani, situacija oko Agrokora ne bi se ni dogodila.

Upitan kad bi se novi izbori trebali dogoditi, Petrov je kazao da to treba reći Andrej Plenković. "Što se nas tiče, ako Plenković nema 76 glasova koji mu daju mogućnost za legitimitet i rad Vlade, obzirom na cijelu situaciju, onda izbori trebaju biti što prije. Neka Plenković preuzme odgovornost za ovo što je napravio. Nama je stalo i do ugleda i digniteta institucija. Plenković je govorio cijelu mantru, a sad ako imaju hrabrosti i žele na takav način prevariti birače neka kažu", rekao je Petrov.

Čelnik Mosta otkrio je i pod kojim je uvjetima moguća suradnja s SDP-om. "Što se tiče oporbe, nama ništa nije značilo bili mi u oporbi ili u poziciji. Ne možete tražiti da mi pokažemo lojalnost na način da zaštitimo sve ono što se događalo oko Agrokora, nas nitko neće ucijeniti, nas nitko ne može kupiti, to smo dokazali prošle godine, to smo dokazali ove godine. Što se tiče suradnje s bilo kojom drugom strankom, postoji mogućnost, ako je čestita i poštena. Ako ćemo moći čestito i pošteno surađivati, onda hoćemo, bez toga Most nikad ni s kim neće surađivati. Suradnja je moguća s kvalitetnim ljudima i na pošten i čestit način, ako će se tako ponašati SDP, onda može. HDZ je već dvaput pokazao da ne može", rekao je Petrov u Splitu.