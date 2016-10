Petrov: Ako se HDZ ne bude držao dogovora, Most odlazi u oporbu

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Novi predsjednik Hrvatskog sabora i lider Mosta Božo Petrov u intervjuu za Hinu govori o tome kakvim vidi Sabor dok mu je on na čelu, otkriva da je moguća opcija za Inu i traženje novog strateškog partnera, osvrće se na suradnju s premijerom Andrejem Plenkovićem, za koju tvrdi da je zasad obećavajuća, ali poručuje da, ako se HDZ ne bude držao dogovorenog, Most odlazi u oporbu.

Koji su glavni ciljevi koje želite postići tijekom svog dvogodišnjeg predsjedanja Hrvatskim saborom?



Od općih ciljeva svakako želim da Sabor postane institucija koja se respektira i u kojoj postoji demokratsko pravo odlučivanja. Želim da to bude mjesto demokracije, poštivanja slobode, a ponajviše slobode govora. Trudit ću se da se donese kodeks o etičkom ponašanju. Namjera mi je da Sabor, osim najviše zakonodavne vlasti, postane i mjesto odakle će se dijelom pomagati u poslovima privlačenja investitora i investicija u Hrvatsku, ali isto tako i mjesto sudjelovanja u vanjskopolitičkom djelovanju. Sabor mora biti aktivno tijelo i mislim kako je vrijeme da mu se ta pozicija omogući.



Prva ste koalicijska Vlada bez potpisanog sporazuma o suradnji. Program Vlade koji je predstavljen javnosti je općenit, bez zadanih rokova na kojima je Most svojevremeno inzistirao. Kako ćemo moći pratiti realizira li se ono što su se dogovorili Most i HDZ?



Mi smo zadnja tri do četiri tjedna razgovarali i usuglašavali se oko programa. Svi planovi na kojima će počivati rad Vlade usuglašeni su između Mosta i HDZ-a, a iz tih planova je i proizašao okvirni program rada koji je predstavljen u Saboru. Dakle, nismo mi smišljali tekst za predstavljeni program, nego smo stvarno razgovarali o svim planovima i aktivnostima koje se trebaju poduzeti po određenim resorima. Oko toga smo se usuglasili i stvorili okvirni program budućih smjernica rada Vlade. Ja stvarno držim do nečije riječi. Ako smo se nešto dogovorili, a jasno je što su planovi Vlade po određenim resorima, ne vidim problem u tome hoće li to netko formalno potpisati ili ne. Vjerujem da ćemo se svi držati dogovorenoga.



Oporba je vrlo kritična prema Mostovim "jamstvima" u smislu zakonskih prijedloga koji su upućeni u saborsku proceduru, naziva ih populističkima?



Čudio bih se da je drukčije! Za njih je populizam sve ono što oni ne predlažu. Jasno je bilo da će nas pokušati optužiti zbog mjera koje predlažemo, a njima ne idu u prilog, da će pokušati "okrenuti pilu naopako". Naravno da im ne odgovara da mogu prolaziti tri saborska zastupnika po preferencijalnom glasovanju, naravno da im ne odgovara jer ne mogu više tako lako sklapati predizborne koalicije, da ne mogu ciljati tko će od njihovih poslušnika proći na listama... Sva njihova kombinatorika u zadnjih 25 godina pada u vodu. Naravno da im ne odgovara niti što ljudi koji imaju probleme sa zakonom neće moći nikoga predstavljati, ni na lokalnoj niti na parlamentarnoj razini. Ako svaka osoba u trenutku kada se prijavljuje na posao mora donijeti potvrdu o nekažnjavanju, zašto bi političari trebali biti svete krave? Treba krenuti od onih koji donose zakone. Njima su sve ovo populizmi jer nemaju drugih načina da sruše naše prijedloge. Nemaju oni puno konstruktivnih prijedloga, malo ih se moglo čuti prošlog tjedna u Saboru, no mi ćemo ih pokušati uvažiti. Ni izmjene Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, o kojima će se uskoro raspravljati, naravno da im neće odgovarati jer su svi koji su bili na vlasti, dok su tamo bili, štitili HNB.



U prošloj ste Vladi stavili veto na Milijana Brkića. On je sada, unatoč poništenom diplomskom radu, potpredsjednik Sabora. Znači li to da vam više nije sporan?



Ovoga smo puta zauzeli potpuno drukčiji način ponašanja u odnosu na vrijeme nakon prošlih parlamentarnih izbora, a dogovor je da svatko odgovara za svoje kandidate. Prošli smo puta pokušali utjecati na to da se izaberu najkvalitetniji kadrovi u ministarstvima, no bili smo dočekani "na nož", prozivalo nas se za opstrukcije, da smo kočničari. Sad smo zauzeli drukčiji stav, a neka mediji umjesto nas budu filter i prozivaju, a ne da to činim ja. Dogovor je da svatko ponese odgovornost za svoje kandidate - ja odgovaram za kandidate Mosta, gospodu Šprlju, Orepića, Dobrovića i Kovačića, a za druge odgovara gospodin Plenković. Ako netko ima problem s kandidatima koje je predložio HDZ, neka se obrati HDZ-u, a ne nama. Ne želim biti odgovoran i ne želim da me se prikazuje kao osobu koja koči i opstruira.



Je li Most, kako se moglo čuti zadnjih tjedana po kuloarima, presudio svom "disidentu" Dragi Prgometu da ne bude ministar zdravstva u novoj Vladi?



Ne, mi nismo apsolutno nikome presuđivali. Što se tiče gospodina Prgometa, ali i svih drugih, zauzeli smo istu politiku. Ja samo ne mogu vjerovati da bi gospodin Progomet, nakon svega što je pokazao, bio za HDZ opcija.



Koliko je novi ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić, zbog afera koje se vežu uz njegovo ime, svojevrstan "kamenčić u cipeli" nove Vlade?



Prava adresa je HDZ jer su preuzeli odgovornost za resor obrazovanja i znanosti. Ja osobno, za razliku od prošlog puta, ovoga puta ne mislim ništa. Mislim samo o svoja četiri kandidata. O drugima nek' misle novinari i oni koji su ih predložili.



U javnosti se može čuti kako bi umjesto Mostovog Slavena Dobrovića, Ministarstvo zaštite okoliša, kojemu je sada pridodana i energetika i neke od najvećio državnih tvrtki, trebao zapravo na upravljanje dobiti Superman?

Pa zar je gospodin Panenić ili njegov prethodnik bio Superman, obzirom da je tada bilo objedinjeno gospodarstvo i energetika? Je li Superman ministar financija koji upravlja svim državnim financijama? Ne mislim da gospodin Dobrović treba biti Superman i jako je dobro da energetika ide zajedno s Ministarstvom zaštite prirode i okoliša jer će se time smanjiti sva moguća trvenja i nesuglasja koja mogu postojati između sektora energetike i sektora zaštite prirode i okoliša, pogotovo ako se zna da će sada u sektoru biti i vodno gospodarstvo. Kad te tri stvari stavite skupa u startu ćete smanjiti sve potencijalne razmirice.



S obzirom da je Ina u resoru Mosta, kako vidite rješenje spora s Mađarima, njezinu budućnost, a posebice budućnost sisačke rafinerije?



Smatram da, bez obzira koliko se upropaštavalo Inu tijekom zadnjih godina, Ina ima svoju budućnost. Ona će nakon završetka arbitraže moći potražiti drugog strateškog partnera ako se Mađari ne budu htjeli držati ugovora. Njihov čin prebacivanja nafte tijekom noći dovoljno pokazuje kakav je njihov odnos prema Hrvatskoj. Oni će to morati ili značajno mijenjati ili će Hrvatska tražiti nekog drugog partnera. Most neće dopustiti da se Inu i dalje urušava jer Ina mora biti jedan od pokretača hrvatskog gospodarstva. Što se tiče sisačke rafinerije, ona može opstati i ne mora značiti da može raditi ili samo riječka ili samo sisačka. Mogu raditi obje, no naravno da to nije u interesu neke druge tvrtke koja, iako je u ovom trenutku partner, toliko je blizu da je zapravo i konkurent. Meni nije jasno da se, kada se prodavala Ina, nije razmišljalo o tome da se ona predaje u ruke njezinom konkurentu. I danas upravo zato imamo ovakvu situaciju.



Čuju se prigovori kako su u Vladu ušli ministri koji dolaze izravno iz centara moći poput bankarskog sektora, MMF-a i Agrokora?



Meni je osobno bitno da se HDZ usuglasio s Mostom oko ekonomskih smjernica. Naše ekonomske smjernice su narodne i u interesu su hrvatskih građana. Neću se petljati u imena i prezimena kandidata s druge strane, to me ne interesira. Bitno mi je bilo postići dogovor oko smjernica i dok ih se budemo držali ova će Vlada biti narodna. Ako se ne budemo držali, mi više nećemo biti u Vladi. Dogovor smo postigli i nisam primijetio probleme, no sada ćemo vidjeti, kada se počne raditi, kako će to ići. Mi možemo biti i u oporbi.



I Vaš kolega Nikola Grmoja ovih je dana poručio da, ako vas HDZ iznevjeri, možete izaći iz Vlade i otići u oporbu...



Mi ne moramo biti u Vladi, ali ćemo se držati onoga što smo se usuglasili. Nećemo tražiti više od toga, ali nećemo dopustiti ni manje od toga! Ako se druga strana neće držati dogovora, naravno da nemamo što raditi u Vladi, no po ovom što smo do sada radili nisam taj dio primijetio. Ako bismo i otišli iz Vlade, to ne bi izazvalo nestabilnost jer Most u ovom trenutku nije faktor zbog kojeg se treba ići na izbore. To ostavlja lagodnu situaciju HDZ-u i drugima. Ako stvari ne budu išle onako kako smo se dogovorili tijekom pregovora, mi ćemo djelovati iz oporbe. Dogovorili smo se, do sada je bilo obećavajuće, nadam se da će se tako i nastaviti.



Planirate li u dogledno vrijeme preustroj Mosta nezavisnih lista u političku stranku sa stranačkim tijelima, unutarstranačkim izborima...?



Radimo trenutno na preustroju Mosta i to će uskoro biti realizirano. Sada imamo ustrojenu organizaciju kao što je imaju i druge političke stranke, iako za razliku od njih imamo određenu "lepršavost" i puno veću demokratičnost, a to nam otvara mogućnost da biramo stvarno kvalitetne kadrove. Nemamo piramidalni ustroj i vjerujem da ćemo novim ustrojem održati taj dio iako će određene strukturalne linije biti puno jasnije. Trudit ćemo se zadržati horizontalni ustroj jer se pokazao kao najveći jamac kvalitete ljudi koji ulaze u Most, ali i najbolji filter. Nama nije želja da se Mostu događa ono što se događa drugim strankama, da oni koji smatraju da se nisu ostvarili u drugim strankama kucaju na vrata Mosta. Nama ne trebaju ljudi koji će svoje ostvarenje tražiti kroz Most tako da gledaju sebe i svoju karijeru. Trebaju nam ljudi kojima će prioritet biti država.



Kako se Vaša obitelj, ponajprije supruga, nosi s Vašim političkim angažmanom i razmišljate li o njihovom preseljenju u Zagreb?



Trenutno nam preseljenje u Zagreb nije moguće zbog djece. Tijekom ljeta o tome smo razmišljali. No razgovarao sam s ljudima iz struke koji su mi preporučili da djeca ostanu u poznatoj sredini. Oni su trenutno u jako osjetljivoj dobi - jedan će uskoro krenuti u školu, jedan je upravo krenuo, a jedan je tek godinu dana u školi. Supruga i ja odlučili smo se stoga žrtvovati pa smo odabrali način da ću ili ja vikendima biti u Metkoviću ili će oni dolaziti u Zagreb. A s vremenom ćemo vidjeti...



Hoćete li nastaviti pomagati u Metkoviću svojim kolegama na izdavanju dozvola za nošenje oružja?



Pričekat ću savjet Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, iako su oni već rekli da nema nikakvih problema. Žalosno je da me se proziva radi 180 kuna mjesečno, koliko na kraju izađe u prosjeku. Ja sam samo pomagao kolegici zbog nedostatka kadrova.