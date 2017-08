Peticiju protiv uvođenja poreza na nekretnine potpisalo 124 tisuće građana, najavljeni su i idući koraci

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Cilj nam je bio prikupiti sto tisuća potpisa, no sada već idemo prema njih 150.000. Odaziv građana za potpisivanjem peticije iznimno je velik. S prikupljenim potpisima namjeravamo izaći pred Vladu i od nje tražiti odustajanje od tog poreza, a u zavisnosti o rezultatima razgovora ovisit će i naše buduće djelovanje", kazao je Huić za Hinu.

Ako razgovori s predstavnicima Vlade propadnu, naveo je, postoji nekoliko opcija za nastavak borbe protiv uvođenja poreza na nekretnine. Kao jednu od opcija naveo je da će Udruga Lipa tražiti od Ustavnog suda procjenu ustavnosti tog zakona. Razmatraju se i civilne akcije poput prosvjeda, ali i raspisivanja referenduma. Huić kaže da idu korak po korak te da je referendum zasad tek jedna od opcija.

"Podsjećam, ovu je akciju započela Udruga građana Lipa kao nepolitičku civilnu akciju. Bilo bi jako loše kada bi parlamentarne i neke druge stranke na toj temi pokušale poentirati. Ako će se referendum organizirati, to ne bi trebala raditi niti jedna stranka, nego bi to trebalo ostati u domeni civilnog društva. Ako će se po tom pitanju trebati organizirat referendum to će napravit Udruga Lipa i pozvat ćemo sve na suradnju. Ne vjerujem da bi referendum, koji bi pokrenula bilo koja stranka, imao šanse za uspjeh", rekao je Huić.

Huić je ponovio da je porezna presija u Hrvatskoj previsoka te da Udruga smatra da nema prostora za uvođenje novih nameta građanima. Istaknuo je i da 88 posto hrvatskih građana živi u vlastitom stambenom prostoru, pa bi taj porez mogao pogoditi najšire slojeve stanovništva, koji će biti prisiljeni prodavati svoje nekretnine. Neke od posljedica uvođenja oporezivanja nekretnina mogle bi biti pad vrijednosti nekretnina te pad aktivnosti u građevinskom sektoru, koje se tek nedavno počeo oporavljati.

Brojni dosad prikupljeni potpisi na peticiji po njemu su dokaz da uvođenje poreza na nekretnine Vlada nije dobro iskomunicirala s građanima, a ujedno i dokaz građanskog nezadovoljstva predloženim zakonom.

Peticija Udruge Lipa može se potpisati na www.manjiporezi.hr/peticija.