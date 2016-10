Pernar misli da će ga zatvoriti, želi da ga zamijeni Palfi

Foto: Borna Filic/PIXSELL

"Dragi prijatelji, samo danas je 2500 ljudi došlo na stranicu, 500 poruka je valjda stiglo, trudim se barem pročitati ih. Što se tiče mene, ne znam u čemu je veliko oduševljenje jer u biti samo govorim ono što svi znaju ali su godinama šutjeli, pogotovo u Saboru. Preuzeo sam ulogu dječaka koji viče "Car je gol!" u Andersenovoj bajci Carevo novo ruho. Ne znam kamo će me to odvesti, moja pretpostavka je da će mi HDZ smontirati neki proces i poslati me u zatvor kako bi me ušutkao. Za sada mi je dovoljna vaša virtualna podrška, ali ako mi idu namještati molim vas da stanete uz mene i budete mi stvarna podrška. Ako vjerujete molite za mene da me Bog štiti", napisao je Pernar na Facebooku.

Nakon toga je otkrio da misli da će ga uhititi, zbog svojih nastupa u Saboru i otvorenoga kritiziranja HDZ-a.

"Dragi prijatelji, poznavajući HDZ ne sumnjam u to da će me pokušati zatvoriti jer su to već puno puta činili, molim vas jedino da dok budem u zatvoru budete srcem uz mene i slijedite Ivana Vilibora Sinčića, on će mi biti zamjena u odsutnosti. On je dobar i pošten, misli sve kao i ja samo ne zna baš tako dobro artikulirati (izreći). I nemojte gubiti nadu u teškim trenucima, uvijek imajte na umu da su mediji njihovi. Ako do toga dođe Vladimira Palfi će ući u Sabor umjesto mene i nastaviti gdje sam ja stao, ona ima isto srce kao i ja", napisao je Pernar.