Pernar: Ako sam cirkusant, onda sam najplaćeniji cirkusant sa 1.900 eura mjesečno

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Gostujući u emisiji Pressing televizije N1 Ivan Pernar komentirao je kritike da je cirkusant hrvatske političke scene: "Ako sam cirkusant, onda sam najskuplje plaćeni cirkusant u Hrvatskoj jer primam oko 1.900 eura mjesečno i imam saborsku govornicu. Jedan dobar cirkusant".

Upitan zašto je već tri puta u zadnjih pet mjeseci napustio televizijske intervjue, odgovorio je: "Prvi put je bio gost naporan u studiju i nije mi se dalo tamo nadmudrivati. Druga dva puta su voditelji bili naporni. Htio sam svojim ponašanjem uspostaviti jedan standard. Kada kažem voditelju da me pusti da priča, onda neka me pusti da pričam, a ne da me maltretira tamo. Na studiju novinarstva uče studente da su ljudi koje oni intervjuiraju njihovi pijuni. Suprotstavio sam se takvom načinu komunikacije".

Na pitanje je li riječ o performansu kada napušta televizijska gostovanja, rekao je: "Emisija postoji radi gosta, ne radi voditelja. I onda Aleksandar Stanković kaže ovdje će se pričati o čemu ja hoću. Onda ja kažem u sebi imaš 60 minuta i onda ti pričaj sam sa sebom. Ako me zovete, onda mi dozvolite da kažem ono što želim reći. Ako ne, neću sudjelovati u toj farsi i cirkusu", poruručio je Pernar.