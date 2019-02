Percan tvrdi: Postoji ponuda za deblokadu 3. maja

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Dva izvješća za riječko brodogradilište 3. maj - privremenog stečajnog upravitelja Zdravka Čupkovića i predsjednika Uprave Maksimilijana Percana, došla su to istog zaključka: tvrtka je samo nelikvidna, što se može prema trenutnim najavama tijekom veljače riješiti. Nakon održane rasprave, Trgovački sud u Rijeci nije prelomio pitanje mogućeg stečaja 3. maja, nego će o tome odlučivati 26. veljače. No, to ročište neće biti održano ako u međuvremenu dođe do deblokade škvera, jer će s raspletom u realnom vremenu biti upoznat sud preko Uprave koja se s time složila. Stoga ako za tri tjedna do ročišta dođe, to će značiti da račun nije deblokiran, ali i da ipak postoje mogući novi momenti u procesu traženja strateškog partnera na razini Uljanika, većinskog vlasnika 3. maja.

Drugi novi moment vezan je uz izričit Percanov odgovor na upit zagrebačkog odvjetnika Miće Ljubenka čime je potvrđeno da 3. maj ima ponudu za svoju deblokadu. Kako to kreira pozitivna očekivanja raznih dionika, može biti i višestruko zanimljiv podatak iz perspektive vjerovnika. I kod stečajnog upravitelja stvorena su očekivanja da bi do deblokade moglo doći, dok je sutkinja Ljiljana Ugrin tek izrazila nadu da neće biti prisiljena otvoriti taj stečaj. Uz aktivnosti na razini Uljanik Grupe odabirom strateškog partnera, aktivnosti usmjerene na deblokadu i omogućavanje nastavka poslovanja tiču se recentnih pregovora sa stranim naručiteljima i brodovlasnicima za ugovaranja i financiranje izgradnje novih brodova.

Vrijednosno manji dio ih se odnosi na naplatu pozajmice i duga od tvrtke 3. maj - Tibo u stečaju za koju imaju razlučna prava, a veći je povezan s raskidom ugovora i prisilnom naplatom duga od 52 mil. kuna od Uljanik Plovidbe, potvrđuju oba izvješća. Što se tiče jedinstvenog procesa odabirom strateškog partnera za oba škvera, da bi se deblokada 3. maja omogućila odmah, odnosno do navedenog ročišta, procjenjuje se da je bitno već idućeg tjedna imati pripremljene prijedlog o kojem se još mora očitovati Europska komisija. Ako se proces ne bi stiglo provesti na vrijeme, neki smatraju da bi Grad Rijeka mogao odigrati važnu ulogu u spašavanju od stečaja.