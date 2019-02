Percan ispravlja lapsus: Nismo odabrali partnera nego kriterije

Maksimilijan Percan (zadnji ) u 3. maju prilikom posjeta premijera Andreja Plenkovića/Nel Pavletić/PIXSELL

Kako se i očekivalo, u srijedu se Trgovačkom sudu u Rijeci neće predložiti otvaranje stečaja 3. maja. Vidljivo je to iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja Zdravka Čupkovića, koji ukratko ocjenjuje da riječko brodogradilište ispunjava jedan od stečajnih uvjeta, a to je nesposobnost plaćanja, no nakon obavljene analize konstatirao je da "brodogradilište nije insolventno ni prezaduženo, nego je trenutno nesposobno za plaćanje".

Uz Čupkovićevo izvješće na oglasnoj ploči objavljeno je i izvješće direktora 3. maja Maksimilijana Percana, u kojemu je, uz niz podataka o financijskom stanju tvrtke i zaključka kako bi stečaj bio prepreka za iznalaženje pozitivnog rješenja, naveo i detaljnu kronologiju događanja oko analize ponuda i odabira strateškog partnera za Uljanik.

Čuvanje podataka o broju pristiglih ponuda i zainteresiranim investitorima za pulsku grupaciju, koje traje već 10 dana, tu je temu logično dovelo u fokus javnosti. Percan piše da su Uprava i NO Uljanika već u noći nakon isteka roka za predaju ponuda počeli s razmatranjem ponuda, već drugo jutro uslijedio je sastanak s jednim od ponuđača, te sastanak sa socijalnim partnerima.

Zadnji dan siječnja

O pristiglim ponudama izviješteno je i Ministarstvo gospodarstva, te su uslijedili i dodatni razgovori s potencijalnim strateškim partnerima, no za oko zapinje Percanova rečenica da je "31. siječnja 2019. postignut konsenzus svih predstavnika radnika, sindikata, Uprave i Nadzornog odbora o odabiru strateškog partnera". Objava informacija o ponudama, naime, prema najavama ministra gospodarstva Darka Horvata očekuje se ovaj tjedan, pa je u najmanju ruku začuđujuća Percanova objava.

447 milijuna kuna vrijednost je nedovršenih poslova u 3. maju

U razgovoru nam je jučer kratko objasnio kako se nije najpreciznije izrazio, jer, kaže, nije riječ o konsenzusu o prihvaćanju jedne ponude za strateško partnerstvo u Uljaniku, nego su se s predstavnicima svih sindikata koji djeluju u Uljaniku i u 3. maju usuglasili oko kriterija koje očekuju da budući partner mora ispunjavati.

Konkretnije, osnovno kod ocjenjivanja bit će zadržavanje brodograđevne djelatnosti i isključivanje nekretninskog biznisa kao opcije, te socijalni program. No, neslužbeno su procurile informacije kako je dosadašnja analiza ponuda izdvojila kao valjane samo one australske Scenic grupe, te zajedničku ponudu Fincantierija i Brodosplita, koja i slovi kao favorit.

Obveze 588 milijuna kuna

Što se tiče 3. maja, Čupković navodi da je račun na dan izrade izvješća neprekidno blokiran 160 dana, ali da 3. maj nije insolventan. Kratkotrajna imovina brodogradilišta iznosi 830,4 milijuna kuna, a kratkoročne obveze 588,4 milijuna kuna. Nedovršenih poslova u 3. maju je ostalo u visini 447,4 milijuna kuna, a pokrenuti u postupci naplate dijela dospjelih potraživanja.U trenutku pokretanja prethodnog stečajnog postupka račun škvera bio je blokiran na iznos od 72 milijuna kuna, a u međuvremenu je narastao iznad 107 milijuna kuna, s tim da je dio vjerovnika izašao u susret i povukao blokade.

Nakon što je raskinut ugovor o gradnji broda za rasuti teret i naplaćena državna jamstva, 3. maju ostala je samo jedna ugovorena novogradnja, kemijski tanker, s time da je već neko vrijeme na opremanju u pulskom škveru.

S Uljanikom ima ugovore o podizvođenju za šest novogradnji, od kojih je jedna u fazi veće dovršenosti, a za tri su položene kobilice. Ohrabrujući su navodi kako u Rijeci nastoje vratiti otkazane poslove.

U prosincu su, stoji u izvješću, su potpisani memorandum o financiranju gradnje broda za prijevoz automobila, za koji bi kupac Siem uplatio 15 milijuna eura u roku 20 dana, a ostatak od 22 milijuna dva mjeseca nakon isporuke. O suradnji 3. maj pregovara i s Algomom za gradnju dva, moguće i tri broda.