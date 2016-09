Panenić: Oni koji nisu ugradili razdjelnike neka malo pričekaju

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tehnički ministar gospodarstva Tomislav Panenić izjavio je u utorak kako se radi na izmjenama pravilnika kojim se obračunava potrošnja topline preko razdjelnika te da oni koji još nisu ugradili razdjelnike pričekaju.

Na novinarski upit je li točno da savjetuje građanima da ne ugrađuju razdjelnike ako već nisu, Panenić je kazao kako se pristupilo izmjenama pravilnika te kako će biti napravljene izmjene pravilnika i zakona.

Na pitanje što savjetuje građanima rekao je neka za sada sačekaju

Svjesni smo da kao tehnička Vlada ne možemo promijeniti zakon, no pravilnik možemo, istaknuo je ministar.

"Nadam se da će u postupku formiranja vlade Zakon o tržištu toplinske energije biti uvažen kao prioritet", rekao je Panenić koji smatra da se tome treba pristupiti do kraja godine, kako bi nova vlada mogla što prije riješiti problem razdjelnika topline.

Novi zakon bi po njegovim riječima trebao biti takav da bude jasno na koji način će se poštivati hrvatske obveze prema Europskoj komisiji koja je definirala da moramo imati određene uštede u toplinskoj energiji.

Prema Zakonu o tržištu toplinske energije, razdjelnici ili mjerila toplinske energije i termostatski radijatorski setovi, odnosno uređaji kojima se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije, moraju se ugraditi u sve stambene/poslovne prostore spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije. Rok do kojih su se ti uređaji trebali ugraditi istekao je 31. prosinca 2015. za zgrade koje imaju više od 70 stambenih/poslovnih prostora, a za one koje ih imaju od 2 do 70 taj rok istječe 31. prosinca 2016. godine.

Europska komisija, međutim, Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti nalaže uvođenje sustava individualnog mjerenja potrošnje toplinske energije do kraja 2016. godine samo ako je ugradnja tehnički i ekonomski opravdana.

Nezadovoljstvo računima za grijanje, nakon što je uvedena zakonska obveza uvođenja razdjelnika, javno su izrazili brojni građani, a o razdjelnicima se raspravljalo i u Hrvatskom saboru.