"Pametan" javni sektor - što to znači i kako ga realizirati?

Proper d.o.o. krajem ožujka u Kongresnom centru FORUM Zagreb organizira Smart Public Sector konferenciju koja će okupiti predstavnike najbitnijih organizacija za modernizaciju i razvoj javnog sektora. Transparentnost i jednostavnost danas su imperativ za poslovanje javnih institucija, a sve o tome sudionici će 29. i 30. ožujka čuti od vodećih predstavnika organizacija poput Ministarstva financija Estonije, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Razvojne agencije Zagreb - TPZ, britanske organizacije Open Knowledge, Odbora za razvoj informacijskog društva Litve, gradova Limericka, Krakova, Pule, Karlstada i mnogih drugih.

Najboljim primjerima iz prakse koje će nam govornici prezentirati kroz studije slučaja, panel diskusije i analize, Smart Public Sector fokus stavlja upravo na prijenos znanja u praksu i kontinuitet. Ovakav jedinstveni koncept dvodnevne konferencije s inovativnim networking formatima sudionicima pruža mogućnost da znanja stečena tijekom događaja primjene na radnom mjestu odmah nakon povratka s konferencije.

“Smart Public Sector konferencija nastala je kao odgovor na probleme s kojima se javni sektor često susreće, kao što su kritike krajnjih korisnika na spore i komplicirane procese. Naravno da postoje načini da se to promijeni na bolje, a program ove konferencije daje primjere kako se to može učiniti u praktičnom smislu, putem prezentacija i savjeta onih koji su u tome uspjeli. Iz istraživanja s više od stotinjak potencijalnih sudionika iz javnog sektora smo doznali da postoji potreba da se na jednom mjestu okupe vodeći stručnjaci u sektoru - od predstavnika hrvatskih i međunarodnih javnih organizacija, sve do ponuđača ICT rješenja za modernizaciju poslovanja - kako bi se došlo do konkretnih rješenja i odgovora. Pozivamo sve one koji stvarno žele uvesti pozitivne promjene i provesti ih u praksi da nam se pridruže na konferenciji" - izjavila je direktorica Propera, Anja Profozić.

Kako biste si osigurali mjesto na Smart Public Sector-u, požurite i prijavite se za vrijeme ranog popusta - iskoristite do čak 25% popusta na cijene kotizacija do 1. ožujka! Za prijave više zaposlenika iz iste organizacije vrijede dodatni popusti. Kontaktirajte organizatore na 051 580 730 ili info@proper.com.hr za sve informacije i upite.