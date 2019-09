Ovo su opcije ako želite gledati televizijske programe u HD kvaliteti slike

Foto: Getty Images

Vlasnici televizora starijih od pet godina koji program primaju zemaljskim antenama vjerojatno neće moći gledati novi digitalni signal, čije je emitiranje u dijelu Hrvatske ovih dana počelo, piše 24sata.

Prodaja televizora koji podržavaju novi digitalni signal počela je 2014. Nekoliko godina to su mogli samo najbolji i najskuplji uređaji, a od 2017. oprema za DVB-T2 signal ugrađuje se u većinu prijamnika. Standard za kodiranje signala HEVC H.265 najnoviji je. Posljednja verzija nije stara ni godinu dana i može se reći da su odašiljači i veze, a preko njih i naše televizijske kuće, napokon uhvatili korak s najnaprednijom tehnologijom na svijetu.

Treba znati da kod ovih standarda nije problem cijena, nego su jednostavno sasvim novi pa na tržištu postoje milijuni televizijskih prijamnika koji ih ne podržavaju. Zato pri kupnji treba tražiti oznake DVB-T2 i HEVC H.265. Ti uređaji ne bi trebali biti značajnije skuplji.

Novi DVB-T2 signal neće utjecati na prijam TV programa preko kabelske, satelitske i IPTV platforme. Tko gleda televiziju preko satelita, kabela ili interneta, gledat će je i dalje. Prilagodit se trebaju samo korisnici koji signal primaju zemaljskim antenama, a riječ je o 44,21 posto hrvatskih kućanstava. Mahom su iz ruralnih dijelova, ili stariji ljudi koji nisu uhvatili korak s tehnologijom i nemaju kabelsku ili satelitsku. Možda za njih nemaju novca. Takve usluge svaki mjesec dodatno koštaju, a i dalje se plaća standardna RTV pristojba od 80 kuna na mjesec.

Za prilagodbu na novi signal najjeftinije je kupiti novi digitalni prijamnik, kutiju kakvu smo kupovali prije desetak godina uz državnu subvenciju. Danas se takva pomoć ne spominje, a novih digitalnih prijamnika, kutijica preko kojih se antene spajaju na televizore, ima za 159 kuna i to je najjeftinije zato što se plaća jednom.

Treba paziti kakav ulaz za kabele ima televizor. Noviji u pravilu imaju HDMI koji omogućuje bolju sliku. Stariji televizori ponekad imaju samo scart ulaz pa treba provjeriti i može li se digitalni prijamnik povezati s televizorom tim kabelom.

Jednokratno se može proći i kupnjom novog televizora. Onih s dijagonalom zaslona od 80-ak centimetara ima i za manje od 1000 kuna i uglavnom se mogu kupiti na dulju otplatu, do tri godine. Većih televizora, s dijagonalom od oko 100 centimetara, ima od 1350 kuna. Oni oko 120 centimetara već su po 3000 kuna, a većima cijena drastično raste.

Drugi je način sklopiti ugovor s nekim operatorom internetske, kabelske ili satelitske televizije. No, to se plaća svaki mjesec, od 70-ak pa do nekoliko stotina kuna, a ostaje i 80 kuna obavezne RTV pristojbe, pišu 24sata.