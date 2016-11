Ovo je pet osnovnih prigovora na Marićevu poreznu reformu

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Desetak dana nakon što je ministar financija predložio svoju poreznu reformu, u raspravi se iskristaliziralo nekoliko ključnih prigovora koji dolaze iz poslovne zajednice, ali i različitih interesnih krugova. Generalno gledajući, poduzetnici su zadovoljni najvećim brojem intervencija u porezna pravila, sindikati također jer značajnom broju zaposlenih rastu plaće, no rezervirani su prema ukidanju najniže stope PDV-a.

Večernji list je izdvojio pet najčešćih prigovora, zajedno s objašnjenjem ministra financija zašto i dalje inzistira na njima.

Vraćanje PDV-a na 25 posto šokiralo resornog ministra i ugostitelje

O stopi PDV-a u ugostiteljstvu ovise sve ostale planirane promjene u sustavu PDV-a i stoga je malo vjerojatno da će Marić odustati od svog prijedloga. Cijela reforma poreza na dodanu vrijednost temelji se na dvije milijarde kuna koje ugostitelji gube vraćanjem stope PDV-a s 13 na 25 posto jer bi se novac koji bi se uzeo ugostiteljstvu i turizmu, odnosno njihovim gostima, prepustio poljoprivrednicima kroz manje opterećenja sjemena, sadnica, gnojiva, pesticida i slično, ali i građanima kroz niže komunalne usluge.

Turizam bi po tom konceptu, zapravo, trebao pomoći u oporavku Slavonije i poljoprivrede jer su najbrojniji gosti i potrošači strani, a ne domaći turisti. Ministar turizma koji dolazi s jednog od najljepših otoka, Lošinja, solidarizirao se sa svojom branšom i traži da sve ostane po starome. Uspije li u tome, pitanje je što će biti s ostalim intervencijama u sustavu.

Ukidanje najniže stope PDV-a povlači poskupljenje kruha i mlijeka

Na prigovor da će micanje najniže stope PDV-a poskupjeti nekoliko zaštićenih socijalnih proizvoda, među kojima su kruh, mlijeko, lijekovi... ministar Marić prigovorio je što svi spominju kruh i mlijeko, a ne 10 tisuća drugih proizvoda koji će pojeftiniti kad spusti opću stopu PDV-a s 25 na 24 posto.

No ni ministar ne može jamčiti da će spuštanje opće stope za jedan postotni poen potaknuti val pojeftinjenja, ali zato je vjerojatnije da će poskupjeti svi proizvodi i usluge kojima se porezna stopa udvostručuje. Marić tvrdi da ne mora doći do poskupljenja kruha jer se snižavaju ulazne cijene, posebno u poljoprivredi koja će do početka 2018. i primjene povećane stope godinu dana poslovati s manjim poreznim opterećenjem.

Ministar još nije objasnio zašto Hrvatska ne bi zadržala tri stope PDV-a, kao što ih ima većina drugih europskih država, već s ukidanjem najniže stope riskira cijeli paket.

Cijelu listu pročitajte ovdje.