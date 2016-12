Ovo je jedini grad u Hrvatskoj koji već od prvog razreda osnovne škole omogućuje pohođanje informatike

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Informatika kao izborni predmet od prvog razreda osnovne škole u svim je hrvatskim školama trebala zaživjeti s uvođenjem Cjelovite kurikularne reforme – kaže bivši voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme Boris Jokić. Međutim, dodaje, s propašću reforme propala je i mogućnost da svi hrvatski osnovci odmah po ulasku u svijet obrazovanja počnu sa stjecanjem osnovnih informatičkih znanja, iako je potreba za takvom edukacijom u školama neupitna, piše Novi list.

– Izradili smo kurikulum, no sada ništa od toga, a jedina alternativa je da same lokalne sredine krenu s provođenjem izvannastavnih aktivnosti. To može biti put kojim ćemo uvesti promjene u školstvo i kako ići dalje, upozorava Jokić.

Upravo su riječki osnovci jedni od rijetkih, ako ne i jedini u Hrvatskoj, koji imaju privilegij učiti informatiku od prvog razreda osnovne škole, ali i educirati se o povijesti svog grada, a od ove školske godine dobili su priliku i postati odgovorni građani i to sve kroz izvannastavne aktivnosti koje je samoinicijativno u škole uveo Grad Rijeka.

Ne čekajući nikakve reforme Grad je prije nekoliko godina roditeljima ponudio informatičko opismenjavanje njihove djece samim ulaskom u svijet obrazovanja, potom je prije četiri godine zaživio i program 'Moja Rijeka' te u konačnici sada i građanski odgoj i obrazovanje.

Naglašavajući kako pozdravlja takve poteze, Jokić ističe da je ulaganje u obrazovanje prepušteno lokalnim sredinama te su promjene u obrazovanju postale 'lokalna stvar'.