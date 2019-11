Ovo bi mogla biti sezona teže gripe: Liječnik razbio sve mitove o cjepivu protiv gripe

Cijepio sam se protiv gripe i sad sam miran, ne mogu je dobiti. Prebolio sam gripu i sad sam miran sedam godina jer tijelo samo stvara imunitet. To su tek neke od predrasuda koje kruže o gripi. Epidemiolog je za 24sata otkrio jesu li ovo mitovi ili istine.

"Cjepivo protiv gripe ne štiti nas u potpunosti, odnosno ne znači da nećete dobiti gripu ako ste se cijepili. No rizik je puno manji", kaže dr. Vladimir Draženović, voditelj Nacionalnog referentnog centra za influencu pri HZJZ-u.

Uspješnost cjepiva ne mjeri se samo time da ljudi nisu dobili gripu nego i time koliko je smanjen broj hospitalizacija i potrošnja lijekova tijekom sezone gripe. Iskustvo pokazuje da su među oboljelima od gripe koji završe u bolnici u većini oni koji se nisu cijepili, odnosno broj cijepljenih koji se jave zbog komplikacija mnogo je manji. U prilog cijepljenju ide i to što je najveći udio oboljelih među predškolskom i školskom djecom, koja se ne cijepe, a među starijima od 65 godina taj je udio puno manji, kaže.

Imunitet od gripe ne možemo stvoriti jer se svake godine virusi mijenjaju, odnosno mutiraju, pa se zbog toga mijenjaju i cjepiva. Tako isto cjepivo ne vrijedi dvije godine, pa ni zaštita nije trajnija, dodaje.

Ljudi često misle da neće dobiti gripu i da se ne moraju cijepiti ako su zdravi. No ni to nije posve točno.

"Cijepljenje bih preporučio i zdravim ljudima. Upravo kod mladih i zdravih ljudi poznat je fenomen da, ako obole od gripe, imunološki sustav može odreagirati preburno u borbi protiv virusa, što može dovesti i do smrti", upozorava i dodaje kako bi preporučio cijepljenje predškolskoj i školskoj djeci.

"Svjetska zdravstvena organizacija već preporučuje cijepljenje djece do tri godine. Kod nas tih preporuka još nema, no treba imati na umu da su djeca u vrtiću i školi izložena virusima", napominje doktor.

360.000 doza cjepiva naručeno je ove godine, što je oko 10 posto više nego lani. Cijepljenje počinje 6.11. u Hrvatskoj, a možete se cijepiti u ordinaciji liječnika opće prakse

Među ljudima se vjeruje da ćemo gripu lakše “zaraditi” ako hodamo preslabo odjeveni ili mokre kose. U tome ima istine, kaže Draženović.

"Naime, ako nismo dobro odjeveni tijekom hladnog vremena, može doći do pothlađivanja organizma, zbog čega se sužuju krvne žile i obrana od virusa je slabija", pojašnjava nam sugovornik.

Nekad je vrijedila preporuka da se ljudi alergični na jaja ne bi trebali cijepiti protiv gripe, ali novija cjepiva imaju drukčiji sastav, pa to više ne vrijedi, zaključuje.

"To je mit. Od cjepiva ne možete dobiti gripu niti ono ima nuspojava. Moguće je da se javi reakcija, poput otoka i crvenila oko mjesta uboda, malo povišene temperature, a dan ili dva možete se osjećati loše, no ne znači da ste dobili gripu. Postoji 200-tinjak virusa koji imaju simptome slične gripi, može se dogoditi da ste pokupili neki od njih, ali ne i gripu", kaže dr. Draženović.

Cijepljenje protiv gripe počinje 6. studenoga

S pojavom prvih slučajeva gripe na sjevernoj hemisferi zdravstveni stručnjaci kažu da, iako je teško predvidjeti težinu predstojeće sezone, postoje pokazatelji da bi ona mogla biti teška i podsjetiti na onu smrtonosnu prije dvije godine, piše njemačka novinska agencija dpa.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo prije nekoliko dana objavio je da cijepljenje protiv gripe počinje 6. studenoga i da je naručeno 360.000 doza cjepiva, odnosno desetak posto više nego godinu prije.

Ove je godine nabavljeno četverovalentno cjepivo koje sadrži četiri podtipa virusa i to virusa A (H1N1 i H3N2) i dva podtipa virusa B.

Oboljeli su polako proteklih tjedana počeli stizati u američke liječničke ordinacije i bolnice, piše dpa, prenoseći podatke Zavoda za javno zdravstvo američke savezne države Illinois (IDPH) i drugih zdravstvenih ustanova, no tih slučajeva još nema mnogo kao što je to uobičajeno u listopadu, kažu liječnici.

Nakon analize epidemije gripe u Australiji i na južnoj polutki, koja obično ima sezonu gripe oko šest mjeseci prije SAD-a i sjeverne polutke, liječnici kažu da se pripremaju za težu sezonu i upozoravaju pacijente da poduzmu mjere opreza tako da se cijepe.

"Imali su vrlo gadnu sezonu gripe", kaže dr. Sharon Welbel, direktorica za zarazne bolesti u okrugu Cook, ističući da je Australija ima četiri puta više slučajeva gripe u odnosu na prosjek prethodnih pet godina te dvostruko više umrlih nego u prethodnih pet godina.

U južnoj polutki prevladavao je podtip H3N2, koji je bio odgovoran za tešku sezonu gripe 2017./18. u kojoj je u SAD-u oboljelo 49 milijuna ljudi a preminulo gotovo 80,000.

Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti proglasio je tu sezonu gripe najsmrtonosnijom u proteklih nekoliko desetljeća.

Welbel kaže da zdravstveni stručnjaci analiziraju sezonu gripe u Australiji kako bi predvidjeli što bi se moglo dogoditi na sjevernoj polutki no to nije uvijek točno. Prema njoj u 50 do 70 posto slučajeva gripa na sjevernoj polutki nalikuje onoj u južnoj hemisferi.

Ravnateljica IDPH-a dr. Ngozi Ezike kaže da je izrada ovogodišnjeg cjepiva bila odgođena jer je javnozdravstvenim stručnjacima trebalo više vremena da odrede koje će tipove i podtipove uključiti u cjepivo protiv gripe.

Podtip H3N2 uključen je u američko cjepivo jer je poznato da izaziva teži oblik gripe, kaže Ezike no upozorava da sojevi mogu mutirati pa se tada ne poklapaju s cjepivom.

No čak i kad nema idealne podudarnosti predstavljat će bolju zaštitu od toga da se uopće ne cijepite, dodaje ona.

Dužnosnici američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti ranije ovog mjeseca pozvali su trudnice da se cijepe nakon što je objavljeno da se većina ne cijepi unatoč savjetima liječnika.

Dr. Michael Fitzgerald, liječnik obiteljske medicine iz Napervillea strahuje da bi pacijenti, zbog toga što je protekla sezona gripe bila blaža, mogli preskočiti cijepljenje ove godine.

"Gripa šteti ljudima, završavaju u bolnici i ona ubija ljude", upozorava taj liječnik svoje pacijente. S cjepivom protiv gripe "stvarno sprječavate hospitalizaciju i smrtni ishod". (HINA)