16 hotela svjetskom tržištu nude jedinstveni hrvatski luksuzni brand

Foto: Nel Pavletić / Pixsell

Iako ekskluzivni i luksuzni turizam čini sam vrh piramide svjetske turističke industrije i u njemu sudjeluje tek jedan posto ukupnog turističkog prometa više od milijardu putnika u svijetu, i to onih koji traže posebne i originalne usluge, Hrvatska i tom izbirljivom tržištu ima što ponuditi. Odnedavno okupljeni u Grupaciju jedinstvenih luksuznih hotela pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, 16 naših malih jadranskih hotela s vrlo specifičnom uslugom i pričom, ponudilo je svjetskom tržištu jedinstveni hrvatski luksuzni brand pod nazivom "Stories" – Priče.

I upravo na tim posebnim i drukčijim pričama vezanim za hrvatsku ili svjetsku povijest, kulturu, inovativne priče ili doživljaje koji su dio baš tog hotela ili prostora u kojemu se nalazi, ali i poznate osobe koje su ga posjećivale i vrhunsku uslugu koja se dobiva u njima, svoju poslovnu filozofiju temelje vlasnici i menadžeri malih hrvatskih hotela koji su se odlučili udružiti u tu novu hrvatsku turističku priču.

Kako piše Slobodna Dalmacija, drukčija i miljama daleko od masovnog industrijskog turizma, "Stories" je velika priča o malim luksuznim hotelima.

U njoj su se našli i svjetskom tržištu najizbirljivijih gostiju ponudili oni koji su po strogim kriterijima odabrani da budu dio te priče koja će se, naravno, širiti.

Koji su hoteli dio Stories:

HOTEL BASTION, ZADAR

Jedinstven gradski hotel koji odiše kulturom i poviješću Zadra, izgrađen na srednjovjekovnim zidinama Kaštela iz 13. stoljeća. Ručno izrađen namještaj u sobama u duhu secesije spaja tradiciju sa suvremenom udobnosti i luksuzom, kao i opuštanje u iznimnim spa i wellness oazama na bazi prirodnih preparata od bilja, cvijeća i voća.



MENEGHETTI WINE HOTEL, BALE

Smješten u zelenom srcu unutrašnjosti Istre usred vinograda s tek četiri vrhunski uređene sobe i apartmana, taj hotel idealno je mjesto za opuštanje i sudjelovanje u berbi grožđa, njegovoj obradi, kušanju i praćenju procesa nastanka vina i maslinova ulja, te uživanju u gourmet ponudi restorana.



VILLA DUBROVNIK, DUBROVNIK

Jedini hotel s pet zvjezdica unutar grupacije "Stories" smješten uz liticu nad morem, u okruženju borove šume i stabala limuna i naranče, iz svih svojih 56 soba pruža jedinstven pogled na more i opuštajuće tretmane tijela. Podno stijena jedinstvena je plaža s pogledom na Lokrum, a gastronomska ponuda temelji se na mediteranskoj prehrani.



SAN ROCCO HERITAGE HOTEL AND RESTAURANT, BRTONIGLA

Staro obiteljsko imanje pretvoreno prije 12 godina u mali obiteljski hotel odiše duhom prošlosti, okružen parkom i maslinikom koji nude opuštanje. Gourmet-restoran tog hotela u samom je vrhu hrvatske kulinarske ponude, dok su sobe posebno dizajnirane i izborom boja i materijala podsjećaju na tradiciju Istre.



HOTEL KAZBEK, DUBROVNIK

Nekadašnji ljetnikovac i plemićka rezidencija iz 1573. godine nadomak povijesne jezgre, nakon temeljite rekonstrukcije i pretvaranja u luksuzan hotel, zadržao je originalnost starog zdanja uz udobnost koju traži suvremeni gost. Taj boutique hotel čije sobe su obogaćene grbovima dubrovačkih obitelji, nastavio je tako tradiciju mjesta koje je stoljećima bilo utočište u potrazi za mirom i inspiracijom.



PUCIĆ PALACE, DUBROVNIK

U srcu dubrovačkoga starog grada, nekadašnja palača iz 17. stoljeća pretvorena je u hotel s 12 soba i dva apartmana, a svaka soba nosi ime poznatog dubrovačkog pjesnika, književnika, znanstvenika ili dramaturga. Upravo u skladu s tim je svaka soba uređena u duhu vremena kojemu je pripadao slavni Dubrovčanin čije ime soba nosi, zadržavši kamene zidove u kombinaciji s luksuznim drvenim detaljima.



HOTEL BEVANDA, OPATIJA

Legendarni opatijski restoran dobio je proširenje svoje ponude u luksuznom hotelu s 10 soba, nazvanih po slavnim osobama koje su boravile u Opatiji, poput Jamesa Joycea, Isadore Duncan, Gustava Mahlera i drugih. Posebnost ponude osim gastronomskih doživljaja svakako je i jedan od najbogatijih vinskih podruma, ali i uživanje u opuštanju koje u Opatiji ima tradiciju staru gotovo dva stoljeća.



DESING HOTEL NAVIS, VOLOSKO

Smješten na stijeni iznad mora u Voloskom, taj dizajnerski hotel pruža pogled na cijeli kvarnerski arhipelag iz svoje 44 dizajnerski uređene sobe. Staklene stijene koje otvaraju pogled pučini ostavljaju dojam da ste na samoj morskoj površini, uz mogućnost jedinstvenog gastronomskog doživljaja u restoranima.



LIFE PALACE HERITAGE HOTEL, ŠIBENIK

Elementi nekadašnje palače Marenci iz 15. stoljeća vještom adaptacijom pretvoreni su u mali luksuzni hotel u srcu Šibenika sa 17 posebno dizajniranih i oblikovanih soba. Smješten u samom srcu povijesnoga grada, predstavlja polaznu točku za obilaske i uživanje u slasticama i kavani koja nudi okuse Mediterana. Ekskluzivna unutrašnjost renesansne palače tako pruža mogućnost za bijeg suvremenoga gosta od užurbane svakodnevice.



MARTINIS MARCHI HERITAGE, MASLINICA, ŠOLTA

Nastala u 17. stoljeću u vrijeme obrane Splita od gusarskih napada, ta velebna kamena palača danas preuređena u luksuzne prostore za opuštanje i udobnost, taj dvorac sa šest prostranih soba, zajedničkim prostorima, bazenima, vrtom i parkom, pruža jedinstven pogled na cijeli zaljev i osjećaj da se nalazite u vlastitu dvorcu. Za one koji požele izlet u plavetnilo jadranskih skrivenih plaža, na raspolaganju su brzi brodovi i jahte s posadom, koji ponudi tog baštinskog hotela daju specifičnost.



VESTIBUL PALACE HOTEL, SPLIT

Tamo gdje vas originalne rimske zidine i zidovi nekadašnjega carskog doma okružuju čak i kad spavate, hotel je "Vestibul Palace" u srcu Dioklecijanove palače, koji u svojim kamenim vanjskim zidovima jedva da se primjećuje unutar nataložene baštine koja ga okružuje na carskom Peristilu. Suvremeni interijer, prostrane sobe i stakleni strop u potpunom su skladu s povijesnim zdanjem kojemu pripada.



ADRIANA SPA HOTEL, HVAR

Boutique hotel na samoj sunčanoj hvarskoj obali kreirao je potpuno novi svijet dizajna i ugode u svojim jedinstvenim sobama, a gosti ga prepoznaju po posebnim sensori tretmanima opuštanja i relaksacije u mirisima ljekovitog bilja kojim otok obiluje. Od restorana do bara na krovu hotela s grijanom morskom vodom, hotel pruža jedinstven pogled na hvarske znamenitosti i zaljev.



ADRIATIC, ROVINJ

U srcu povijesne jezgre Rovinja na samoj rivi stari je hotel iz 1913. godine koji je proglašen spomenikom kulture, a nakon temeljitog renoviranja zasjao je modernim i elegantnim ugođajem oplemenjen umjetninama rađenim baš za taj prostor. Uz njegovih 18 soba s pogledom na otok Sveta Katarina, hotel gostima nudi i renomirani restoran s jelima inspiriranim francuskom rivijerom i najvećim izborom viskija u zemlji.



BOUTIQUE HOTEL ALHAMBRA, MALI LOŠINJ

U najljepšoj uvali Lošinja Čikatu okružen palmama, agavama i borovima, elegantan je i luksuzan hotel koji podsjeća na aristokraciju oplemenjen suvremenim materijalima i udobnošću. Personalizirani spa tretmani dio su njegove originalne ponude bazirane na mirisima Lošinja i njegovih agruma, bilja i parkova.



PALAČA LEŠIĆ DIMITRI, KORČULA

Priča ove nekadašnje biskupske palače iz 18. stoljeća temelji se na Putu svile i slavnom moreplovcu Marku Polu, a prilikom njezina pretvaranja u luksuzan hotel, sačuvan je u cijelosti izvorni izgled i raspored prostorija. Umjesto soba u njoj je pet luksuznih apartmana, a tretmani tijela objedinjuju najbolje mirise i tradicije iz Dalmacije i Azije povezane slavnim svjetskim putnikom.



VALAMAR ISABELLA MIRAMARE RESORT, POREČ

Na otočiću Sveti Nikola, tek pet minuta vožnje brodićem od rive u Poreču, oaza je mira, tišine i mirisa zelenila u hotelu u koji stižu oni koji traže potpuno opuštanje i intimu. Tako im je na raspolaganju privatna plaža, vile i raskošni apartmani, bazeni, mogućnosti aktivnog odmora i zabave za odmor iz snova.