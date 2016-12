Ove svjetske gastro zvijezde od Hrvatske su stvorile senzaciju

FOTO: PD

Svjetski poznati kuhari već godinama posjećuju lijepu našu i šire priču o kvaliteti naše gastronomije, a taj trend započeo je američki kuhar i putopisac Anthony Bourdain koji je 2012.godine posjetio Hrvatsku. Pritom je snimio još jedan nastavak njegove popularne emisije Anthony Bourdain: No reservations u kojem je u 42 minute prepričao svoje gastro-eno doživljaje hrvatske obale. Uz hranu koja ge je oduševila i doslovno ostavila bez teksta, Bourdain je nahvalio i naša vrhunska vina. Domaćin na putovanju hrvatskom obalom bio mu je chef Mate Janković koji ga je proveo kroz Istru, Pag , Zadar, Skradin i nacionalni park Kornate. Iako o Hrvatskoj nije znao gotovo ništa prije dolaska oduševljenje našom obalom nije mogao sakriti. Gastro putovanje počelo je u Istri, točnije Rovinju nakon čega je na obišao Limski kanal gdje je probao kamenice koje se vade na tradicionalan način i dagnje na buzaru. U Motovunskoj šumi bio je fasciniran činjenicom da može kušati tartuf tek izvađen iz zemlje koji su za njega pripremili u konobi Mondo – od omleta s tartufima i kobasicama pa do pljukanaca s tartufima i istarskom šunkom. Osim tih tradicionalnih istarskih delicija, Janković i chef David Skoko iz konobe Batelina odveli su ga u ribolov i to po buri te su mu kasnije spremili netom ulovljenu ribu. Bourdain je bio posebno iznenađen neobičnim jelima poput paštete od jetre morskog psa koju je kušao u Batelini.

Kapljica vina i rižoto

Idući na redu bio je zadarski akvatorij u kojem je kušao svježu tunu iz uzgoja te konoba Boškinac na otoku Pagu u kojoj su ga oduševili hobotnicom, fritajom od divljih šparoga, janjetinom u svim oblicima, od tripica do janjećeg paprikaša, paškim sirom te kapljicom domaćeg vina. U vinariji Bibić u Skradinu pokazali su mu kako Hrvati kombiniraju različita vina i hranu te mu servirali Jakobove kapice s kozjim sirom, domaći jogurt sa začinima i rižoto od pet vrsta mesa koji se kuhao 12 sati koji se od svih hrvatskih delicija najviše dojmio Bourdaina. Naravno, uz svako jelo išlo je i drugačije vino, od kojeg je na kraju Bourdain završio ispod stola. Ovu gastronomsku avanturu hrvatskom obalom Bourdain je završio srdelama na grade u uvali Telašćica na Kornatima.

Posljednji kuhar koji je oduševljen Hrvatskom je Buddy Valastro, slavni Cake Boss s kanala TLC koji nas je posjetio u listopadu.

“Neopisivo sam sretan svojim poslom jer zahvaljujući njemu dobivam prilike poput ove, prilike za putovanje u zemlje gdje ljudi gledaju moj show Cake Boss. Ponekad je teško dogovoriti sva putovanja koja TLC uplanirana u moj raspored, ali kad sam čuo Hrvatska, rekao sam im da nema potrebe za daljnjim objašnjenjima i da idem. Očekivao sam dobre ljude, dobru hranu, toplu dobrodošlicu, ali stvarno ste premašili sva moja očekivanja pokazavši mi kako ste srdačan narod i kako znate pripremiti odličnu dobrodošlicu. Budući da je ovo bio moj prvi put u Hrvatskoj posjetio sam samo Zagreb i grad mi se jako svidio. Vidio sam katedralu, upoznao ljude koji su mi se svidjeli”, kazao je Buddy Valastro u razgovoru za Poslovni dnevnik.

Veliki susret s obožavateljima priređen je u zagrebačkom City Centeru one West, gdje je održano i finale izbora za najljepšu tortu ukrašenu hrvatskim motivima. U proglašenju najljepše torte Buddyju je pomoglo oko 2000 ljudi iz publike. Najveći pljesak zaslužila je torta Andree Sokač i Lorite Grgičević Klarić, koju su djevojke nazvale Kreativna strana Hrvatske.

“Bilo je zabavno, čuo sam da su prijave za natjecanje pristigle iz svih krajeva zemlje. Znam da treba vremena i truda za natjecanja kao što je ovo i stvarno sam zahvalan što su se mnogi prijavili i uz to bili tako dobri. Želio bih se zahvaliti svima koji su ušli u konkurenciju i potičem ih da nastave svoj rad jer ljubav prema poslu najbolji je sastojak svakog kolača. Da nije bilo publike ne znam kako bih odabrao pobjednika. Radilo se o tri torte, jedna predstavlja hrvatske prirodne ljepote na Plitvičkim jezerima, druga predstavlja romantični dvorac, a posljednja umjetnička, predstavlja djela poznatog hrvatskog kipara Meštrovića. Publika je navijala za tu tortu, a priznajem da je to bila zaista fantastična torta”, poručio je Buddy.

Buddy je odsjeo u hotelu Esplanade, a za njega i društvo je organizirana posebna večera u jednoj unajmljenoj drvenoj kući s otvorenim ognjištem pored Zagreba. Budući da je poznato da voli ribu i morske plodove, za njega je stigla pošiljaka najsvježijih morskih delicija koju su mu pripremili, a probao je i odabrane domaće kolače.

“Iako je moj boravak bio kratak, svidjelo mi se, upoznao sam toliko dragih i talentiranih ljudi. Za mene, kad god sam u Europi, uvijek imam taj osjećaj kao da sam doma. Ovo je bio samo kratki posjet, ali definitivno se moram vratiti sa svojom obitelji i posjetiti plaže i obalu o kojoj svi pričaju”, zaključio je Buddy.

Prošle godine u posjetu Istri bio je i Donal Skehan, mladi irski kuhar i zvijezda Food Networka koji je u Istri snimao materijale za drugu sezonu svog putopisnog serijala Pratite Donala. Svaka epizoda predstavlja jedan grad ili regiju, a za drugu sezonu Donal je putovao Europom i gledatelje upoznao s kulinarskim delicijama mjesta koje posjeti, a u Istri je boravio četiri dana.Skehan je osim na Food Networku, iznimno aktivan na svom gastro blogu i youtube kanalu gdje predstavlja recepte i bavi se fotografiranjem hrane. Ulogu domaćina u Istri imao je Goran Zgrablić, jedan od osnivača projekta Taste of Croatia koji je Skehala upoznao s chefom Davidom Skokom. Za Food Network su snimali ribarenje i zatim pripremnu ribe koju su ulovili. Skehan je bio oduševljen činjenicom da David Skoko ide sam u ribe te da s njim idu njegovi konobari i čitava ta obiteljska atmosfera Skokinog restorana ga je osvojila. Drugog dana degustirao je i istarsku malvaziju Piquentum iz vinarije Dimitrija Brečevića, i družio i s Marinom Gaši u njenom restoranu u Novigradu gdje je učio kako se sprema crni rižot. Uz ribolov i kuhanje, ekipa je istarskim šumama bila u potrazi za tartufima koju je vodila Danijela Puh.

Zadnji dan snimanja proveli su u masliniku Gorana Zgrablića kod Medulina, gdje su se na otvorenom pod maslinama kuhali žgvacet i mijesili fuži. Snimanje je trajalo do zalaska sunca. Maslinik je Zgrablić dobio u nasljedstvo od bake, a i u njemu osim maslina čuva i bakine načine spremanja hrane. Uz masline, naravno raste i loza, malvazija. Od malvazije Zgrablić radi proizvode koje koristi pri spremanju hrane i poput verjusa, soka od nezrele malvazije. Naime, to grožđe se bere dok je još zeleno, a u soku nema octene kiseline. Može se piti kao osvježavajuće piće, a izvrstan je za dodavanje jelima. Donal je imao priliku kušati i varenik, reducirani mošt malvazije koji je izvrstan za deserte, savršen uz skutu i smokve koje je Zgrablić i pripremio za ekipu Food Networka. Ovo je za njega bio drugi posjet Hrvatskoj, prvi je proveo na jedrenju po dalmatinskoj obali dok je bio dijete, a Istru je odabrao jer je čuo da ima bogatu gastronomsku scenu. Nije mogao sakriti iznenađenje bogatstvom namirnica, jela, dobrih vina i maslinovih ulja, a najviše ga je oduševila potraga za tartufima.

Prije dvije godine ljepote hrvatske gastronomije otkrio je i nizozemski chef Rudolph van Veen koji je tom prilikom i uživo kuhao s finalistima natječaja “Impresioniraj Rudolpha”. Iako je i ranije posjetio zemlje regije, posebno ga je iznenadilo što se kod nas sva jela kuhaju dugo, jer je u Nizozemskoj prosječno vrijeme koje ljudi potroše na kuhanje sedam minuta. Inače, ova zvijezda televizijskog kanala 24Kitchen sudjeluje u čak četiri emisije - Rudolphova pekarnica, Jednostavna jela, Okus života - osnove, Okus života - putovanja. Popularni chef, osim što je prepoznatljiv po svom upečatljivom izgledu, dioptrijskim okvirima i platinastoj kosi, poznat je i omiljen jer zagovara kuhinju koja se sastoji od lokalnih namirnica i jednostavne pripreme čime je osvojio srca gledatelja diljem svijeta. FOX TV Hrvatska je uz podršku Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske organiziralo Rudolphov dolazak u Zagreb te priredilo gastro događanje. Osim natjecateljskog showa održanog u City Centru One West, Rudolph je svoje kulinarsko znanje i vještine pokazao u Oxbo Urban Bar & Grillu u Zagrebu gdje je okupljenima pripremio salatu s jagodama, rajčicama, kozicama i maslinovim uljem te ih naučio kako napraviti piletinu začinjenu pivom.

Iako je ovo bio prvi Rudolphov posjet Hrvatskoj, ranije je već imao prilike kušati lokalne specijalitete poput zagorskih štrukli koji su ga oduševili. U City Centru One West pet finalista trudilo se svojim jelima ˝impresionirati Rudolpha˝, a to je najviše za rukom pošlo pobjednici showa Ani Kovačić-Popov. Njezino jelo „Sezame otkokodaći“ Rudolph je proglasio najboljim objasnivši kako ga je oduševila odlična kombinacije okusa, sočnosti te kreativnosti autorice. Ani Kovačić-Popov, autorica jela istaknula je kako je riječ o ukusnom, povrćem nabijenom jelo, koje se bez problema spremi u 30 minuta uz rižu ili tjesteninu dok je salata koja je impresionirala Rudolpha kombinacija slatkog i ljutkastog na bazi neutralnog špinata uz sok citrusa, kajmak i maslinovo ulje.

Domaću gastronomiju i bizarna jela hrvatskih jelovnika otkrio je i Andrew Zimmern, poznati kuhar koji se proslavio serijalom Bizarna hrana. Naime i on je prošle je godine boravio u Hrvatskoj i snimao epizodu za novu sezonu serije koja se emitira na Travel Channelu, televizijskom kanalu posvećenom putovanjima. U Hrvatskoj je snimao u Splitu, Trogiru, Braču i Strmendocu pokraj Trilja u Dalmatinskoj zagori. Bio je oduševljen tradicijom koja se osjeti u neobičnim jelima koja je probao tijekom snimanja. Sigurno se pitate čime su ga uspjeli iznenaditi u Dalmaciji i zaleđu i što je to ˝bizarno˝ Andrew Zimmern pojeo. Pečene puhove i brački vitalac, točnije iznutrice ( srce, jetra, pluća, bubrezi) nabodene na ražnjić i omotane janjećom maramicom za Zimmerna je spremio Toni Matulić, vlasnik bračke konobe Toni. Osim pečenih puhova u kruhu koji je namazan masnoćom od pečenja, Zimmern je na otoku Braču probao i janjetinu s ražnja te krv poprženu na luku za koju je komentirao da je izvrsna i da ima okus po gljivama. U Dalmatinskoj zagori je pak kušao soparnik i žabe, a u Trogiru je jeo kamenice direktno izvađene iz mora. Vila Spiza i Ivana Gamulin, kuharica u toj splitskoj taverni pokazali su Zimmernu kako svježi sastojci i blizina mora mogu stvoriti savršeno, a jednostavno jelo. Tamo je Zimmern kušao prženi mozak, divlje šparoge, hobotnicu i juhu od kamena.Nedugo nakon boravka u Hrvatskoj Zimmern je dao intervju za FOX News i Hrvatsku opisao kao jedno od najboljih odredišta, zemlju u kojoj ono što izvadite iz mora možete odmah pojesti, što zbog zagađenja više nije slučaj u drugim mediteranskim zemljama. Osim u Hrvatskoj, ova sezona serije snimana je u Francuskoj, Philadelphiji i Gvatemali.