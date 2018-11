Ovaj grad želi u budućnosti postati "HR Silicijska dolina"

Foto: Maja Šantoši / Pixsell

Virovitica u budućnosti želi postati "HR Silicijska dolina". Nositelj projekta bila bi Virovitičko-podravska županija, partner Grad Virovitica, a radilo bi se konkretno o multifunkcionalnom centru u kojemu bi se smjestile IT tvrtke s ovog prostora, ali i oni koji žele djelovati u tom području, a sve na jednom mjestu koje bi takvim tvrtkama i ljudima koji bi radili u njima, ponudilo optimalne uvjete za rad, javlja Glas Slavonije.

– Cilj nam je osigurati prostor za rad, rast i razvoj IT tvrtki u Virovitici, ali i Virovitičko-podravskoj županiji, i to u središtu grada, svima nadohvat ruke, u neposrednoj blizini Visoke škole. Osim toga, u blizini uskoro počinje i gradnja Tehnološko-inovacijskog centra za što smo već dobili sredstva za gradnju. Budući IT stručnjaci bi izlaskom iz Visoke škole ušli u prostor gdje će im se nalaziti posao. Ovo će biti doista, i fizički, provođenje ideje s fakulteta na posao.

Na Visokoj školi u Virovitici imamo preddiplomski studiji računarstva (programsko inženjerstvo) i elektrotehnike (telekomunikacija i informatika), a u našem Poduzetničkom inkubatoru u Virovitici radi i djeluje Plava tvornica, višestruko nagrađivana IT tvrtka koja svoje znanje i softverska rješenje izvozi u Australiju, SAD, europske zemlje, Kuvajt… Moram zahvaliti na potpori u realizaciji ove ideje i Gradu Virovitici i tvrtki Plava tvornica. Ulaganje u obrazovanje je i ulaganje u našu budućnost, ulaganje u gospodarstvo i ostanak mladih u ovim krajevima – naglasio je župan Igor Andrović.