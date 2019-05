Ova hrvatska plaža proglašena je najboljom u Europi

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Plaža Pasjača u Konavlima proglašena je najboljom europskom plažom 2019. godine po izboru specijaliziranog internetskog portala European Best Destinations, dok je treće mjesto pripalo plaži Nugal u Tučepima.

"Udaljena deset minuta vožnje od Cavtata i 30 minuta vožnje od Dubrovnika i smještena u podnožju hridi, ova plaža je pravo čudo. Kad je 1955. godine probijen tunel do mora preostalo kamenje ostavljeno je na obali, a u nekoliko godina valovi su to kamenje pretvorili u žal, a potom pijesak. Tako je rođena Pasjača. Nakon nekoliko godina more je odnijelo sav pijesak pa su lokalci donosili novi kamen koji se pretvarao u žal pa opet u pijesak. Tako će činiti opet i opet kako bi očuvali svoj mali raj“, stoji u obrazloženju nagrade plaži Pasjača u blizini mjesta Popovići, koja je rezultat rada čovjeka i prirode.

U obrazloženju se nadalje navodi kako plažu trebaju zaobići oni koji vole glasnu glazbu, barove uz more i vodene sportove, jer na Pasjači vladaju priroda i tišina.

Pasjača je naslov najbolje plaže odnijela u konkurenciji poznatih europskih plaža, od Portugala i Španjolske do Rumunjske i Bugarske.

Plaža Nugal jedna je u nizu plaža Makarske rivijere, nalazi se u blizini Tučepa i jedinstvene je prirodne ljepote. Odabiru je oni koji uživaju u naturističkom turizmu. Do prelijepe šljunčane plaže Nugal, koja se smjestila u podnožju velikih litica, dolazi se spuštajući se kroz bujnu šumu - Park Osejava koji se pruža u dužinu od tri kilometra od Makarske prema Tučepima.

Plaža Nugal je raj za naturiste jer im pruža privatnost, te mogu uživati u miru i tišini te se skriveni prepuštaju blagodatima ljeta i uživanju u čistom moru.