Samo četiri grada u Hrvatskoj osigurali besplatne vrtiće za svu djecu: Cijene u nekima dosežu i do 3500 kuna mjesečno

Foto: Getty Images

Umag, Belišće, Vrlika i Obrovac jedini su u Hrvatskoj osigurali za svu djecu besplatne vrtiće, čija cijena u pojedinim gradovima doseže i 900 kuna mjesečno, pokazuje analiza portala Gradonačelnik.hr.

Istraživanje, u koje su se uključila 124 od ukupno 128 hrvatskih gradova, pokazuje da je smještaj u vrtićima najjeftiniji u Komiži, u kojemu roditelji plaćaju 270 kuna, te Čabru, Ninu i Otočcu ss cijenom vrtića za prvo dijete od 300 kuna.

Cijenu ispod 500 kuna plaćaju još roditelji u deset gradova, dok je u svim ostalim gradovima cijena vrtića za prvo dijete od 500 do 900 kuna.

Za drugo i treće dijete iz iste obitelji, kada su istodobno u vrtiću, cijene se većinom snižavaju, i to do 50 posto za drugo dijete, sve do besplatnog za treće dijete, što omogućava 61 grad. Opatija je jedini grad koji osigurava besplatan smještaj i za drugo dijete.

Ogromne razlike u cijenama

Raspon tržišnih cijena smještaja djeteta bez sufinanciranja gradova kreće se od 800 kuna u Orahovici i 1000 kuna u Đakovu, sve do 3496 kuna u Novom Vinodolskom i 3500 kuna u Biogradu na Moru.

Među najskupljima su i Cres (3392 kune), Mali Lošinj (2901 kunu), Novigrad (2753 kune), Rovinj (2728 kuna), Buje (2661 kunu), Supetar (2583 kune), Sinj (2500 kuna) i Crikvenica (2343 kune).

Stoga su u tim gradovima i najveći iznosi sufinanciranja kako bi se roditeljima što više financijski olakšao. Najveći iznos sufinanciranja je u Umagu - 2940 kuna, a na drugom mjestu je Cres sa 2867 kuna.

Polovica gradova sufinancira smještaj u privatnim vrtićima

Oko polovice gradova, njih 60-ak, u određenom iznosu sufinancira i smještaj djece u privatnim vrtićima i obrtima dadilja.

Modeli sufinanciranja su različiti, a po iznosu prednjači Grad Zadar koji u jednakom iznosu, sa 1700 kuna, sufinancira smještaj u privatnom i gradskim vrtićima.