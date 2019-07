Otrovali se vodom: Čak 80 ljudi potražilo je liječničku pomoć

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osamdesetak ljudi unatrag tri tjedna potražilo je liječničku pomoć zbog trovanja zdravstveno neispravnom vodom iz lokalnog vodovoda izvorišta Vrbanščak i Bajsičnjak u Mihovljanu, piše portal Zagorje.com.

Pacijenti su imali probavne smetnje kao što su povraćanje, bolovi u trbuhu, proljev, a neki su bili i hospitalizirani na par sati, zbog primanja infuzije. Potvrdio nam je to u telefonskom razgovoru Ivan Lipovac, dr.med,spec. epidemiologije, voditelj Higijensko – epidemiološkog odjela Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije.

Upravo zbog velikog broja oboljelih koji su potražili pomoć za svoje tegobe dr. Mohammed Safy, liječnik obiteljske medicine u ambulanti u Mihovljanu slučaj je prijavio Zavodu za javno zdravstvo KZŽ, upravo zbog činjenice da su svi njegovi pacijenti potvrdili da su pili vodu, pa je sumnja pala na lokalni vodovod.

Franjo Pavlek, predsjednik lokalnog vodovoda Mihovljan kojim se opskrbljuje oko 300 kućanstva, a pokriva jedan dio Mihovljana, dio Kuzminca, dio Donje Šemnice na području grada Krapine i dio Veternice na području Novog Golubovca, tvrdi da je voda iz lokalnog voda ispravna za piće. - To vam nije istina. To su izmislili jer žele da se priključimo na Zagorski vodovod, a mještani su se u anketi već izjasnili da se ne žele priključiti na Zagorski vodovod. Analize će pokazati da je voda ispravna. Jedino ako ne budu nekaj 'zakamuflirali'. Ako su ljudi imali tegobe, to sigurno nije od vode iz lokalnog vodovoda. Čul sam da su ljudi 'zbeteželi' i iz Zlatara i Krapine i oni koji su došli s mora i onda to ne može biti od naše vode – rekao je Pavlek, istaknuvši da se voda kontrolira i redovito klorira.

U Zavodu za javno zdravstvo KZŽ potvrdili su nam da su prve analize uzorkovanje vode pozitivne i da su izvorišta zagađena, odnosno da u vodi ima bakterija puno više od dozvoljenih vrijednosti. To se dogodilo zbog ovih jakih pljuskova i jer je u vodu ušao mulj, i tada klor ne pomaže u čišćenju vode. – Jedino trajno rješenje je da se građani priključe na sustav Zagorskog vodovoda, iako znamo da postoji otpor. No, jedino tako ne riskirate nečiji život. Prokuhavanje vode nije trajno rješenje – rekao je dr. Lipovac.

Inače, u ponedjeljak je Općina Mihovljan na svojim internetskim stranicama i medijima poslala obavijest u kojoj se korisnici opskrbe vodom iz lokalnog vodovoda izvorišta Vrbanščak i Bajsičnjak obavještavaju da voda nije zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju i da se obavezno mora prokuhavati. Načelnik Mihovljana Zlatko Bartolić rekao je kako su oni postupili prema nalogu Zavoda za javno zdravstvo i sanitarnog inspektora.

– Lokalni vodovod Mihovljan ima svog predsjednika i Upravni odbor i vode brigu o njima. Vodovodi su uređeni, a građani su vlasnici cjevovoda. Oni zasada nemaju mogućnost priključka na Zagorski vodovod. Sada bi Upravni odbor trebao sazvati skupštinu i obavijestiti potrošače te donijeti odluku žele li cjevovode predati Zagorskom vodovodu. Ako oni odluče da to ne žele,meni preostaje projektirati nove cjevovode i pružiti mogućnost ljudima za priključenje na sustav Zagorskog vodovoda – izjavio je načelnik Bartolić.

Trenutno se u Kuzmincu u naselju Bahmeci uređuje javna pipa koju je Općina dužna uspostaviti i time je dana mogućnosti ljudima opskrba zdravstvenom ispravnom vodom iz sustava Zagorskog vodovoda. Danas bi javna pipa trebala biti uspostavljena.