Otkriveno tko će odlučivati o nabavi novih vojnih aviona

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pošlo je točno godinu dana od 10. siječnja 2019. kada je Udi Aman generalni direktor izraelskog ministarstva obrane u Zagrebu službeno objavio da Izrael nije u mogućnosti Hrvatskoj prodati borbene avione F-16 Barak. Godinu dana kasnije Hrvatska je, prema svemu sudeći, još dalje od nabave nove generacije borbenih aviona nego što je bila prije godinu dana, navodi dnevnik.

"Nemam informaciju zbog čega odabranim državama još uvijek nisu upućeni zahtjevi za konačnim ponudama", rekao je Jutarnjem Igor Dragovan, predsjednik saborskog Odbora za obranu i član Međuresornog Vladina povjerenstva za nabavu borbenog aviona. Isto je izjavio Anđelko Stričak, još jedan član Povjerenstva.

On se nada da će “na sljedećoj sjednici Povjerenstva biti riječi o tome kada će zahtjev biti upućen". Iako glasnogovornik Vlade i dalje tvrdi da će odluka o odabiru aviona biti poznata do sredine godine, Dragovan je prije nekoliko dana prvi javno izjavio kako ova Vlada neće donijeti odluku o novom avionu. Naime, za to nema vremena, piše Jutarnji list.

Kada bi Povjerenstvo danas uputilo zahtjev za konačnim ponudama, ponuditeljima treba od pet do šest mjeseci za sastavljanje ponude. Potom slijedi nekoliko mjeseci za analizu ponuda. A to je već vrijeme kad bi Hrvatska trebala biti u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore, a Plenkovićeva Vlada će biti tehnička, koja u toj fazi jednostavno ne bi smjela donositi takve krucijalne odluke kao što je kupnja borbenih aviona.

To znači da se cijeli proces odlučivanja i ugovaranja prebacuje na sljedeću Vladu, u 2021. godinu, što Ratno zrakoplovstvo stavlja u izuzetno lošu poziciju.

Ono na raspolaganju ima samo osam borbenih aviona, od čega ih je četiri, pet ispravnih. Osim toga, MiG-ovima resursi počinju istjecati 2023. godine, kada počinje njihovo spuštanje na zemlju. Stoga se najavljivalo daje krajnji rok za dolazak novih aviona kraj 2023. godine, što se sada čini nemogućim. Osim toga vrlo je upitno tko je od ponuditelja u mogućnosti isporučiti avione, barem nekoliko od ukupno njih 12, u razdoblju kraćem od dvije godine, donosi Jutarnji list.