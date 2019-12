Otkriveni iznosi povlaštenih mirovina u Hrvatskoj: Pet ih je između 11 i 12 tisuća kuna

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Biskup i umirovljeni vojni ordinarij Juraj Jezerinac prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ima mirovinu od 8759 kuna, neznatno više i od generala Ante Gotovine, čija povlaštena predsjednička mirovina u ovom trenutku iznosi 8629 kuna. Biskup Jezerinac mirovinu uživa već četvrtu godinu jer mu se ona, prema podacima HZMO-a, isplaćuje od 1. ožujka 2016. Umirovljeni vikar Vojnog ordinarijata Jakov Mamić ima povlaštenu “predsjedničku” mirovinu u iznosu od 6899 kuna i uživa je od 2. travnja 2018.

HZMO je Jutarnjem listu dostavio podatke o iznosu mirovina biskupa i bivšeg vojnog ordinarija Jurja Jezerinca i glavnog vikara Vojnog ordinarijata Jakova Mamića koje je predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović poslala u povlaštene mirovine zbog “iznimnog doprinosa razvoju oružanih snaga”.

Od početka 90-ih do danas hrvatski su predsjednici dodijelili ukupno 603 povlaštene mirovine, od čega najviše Tuđman 495, Mesić 85, Josipović dvije, Kolinda Grabar-Kitarović dvije, i to svećenicima. Od dodjele povlaštenih mirovina nisu se uspjela suzdržati ni dvojica predsjednika Sabora, Vlatko Pavletić i Zlatko Tomčić, koji su tijekom nepuna tri mjeseca na prijelazu iz 1999. u 2000. nakon Tuđmanove smrti do Mesićeva izbora i inauguracije nakratko bili vršitelji dužnosti predsjednika države. Pavletić je u povlaštenu mirovinu uspio poslati 18 osoba, a Tomčić 2, piše Jutarnji list.

Prema najnovijim podacima HZMO-a, povlaštenu predsjedničku mirovinu danas uživaju 362 osobe. Na popisu nema onih koji su u međuvremenu preminuli (general Ivan Korade, general Slobodan Praljak i drugi), kao ni onih koji mirovine nisu aktivirali jer imaju isplativiji izvor prihoda (poput Branimira Glavaša).

Prosječna predsjednička mirovina u ovom trenutku iznosi 6314 kuna, a mjesečno se za njih iz proračuna izdvoji 2,279.238 kuna. Najveću mirovinu od 12.988 kuna uživa brigadir Vinko Ukota, jedan od ratnih zapovjednika 2. gardijske brigade Gromovi. I 2014., kad smo nakon presude Visokog upravnog suda prvi put dobili podatke od HZMO-a, Ukotina je mirovina bila najveća, ali tada je iznosila 10.500 kuna. Mirovinu iznad 12.000 kuna imaju još dvojica ratnih časnika HV-a, ratni zapovjednik operativne grupe Pakrac brigadir Josip Tomšić (12.451) i zapovjednik ZNG-a Vukovar Ivica Arbanas (12.320).

Pet je mirovina između 11.000 i 12.000 kuna, također pet između 10.000 i 11.000 kuna. Jednu od njih u iznosu od 10.385 uživa pomoćnik ministra obrane iz 90-ih zadužen za građevinsku operativu MORH-a, Matko Kakarigi. Umirovio ga je 1999. Franjo Tuđman. Visoku mirovinu od 9298 kuna uživa bivši predstojnik Mesićeva ureda Željko Dobranović, koji je nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora jer se ispod cijene u Zagrebu domogao stana Geotehnike od 83 kvadrata. Povlaštenu mu je mirovinu dodijelio Stjepan Mesić, jednako kao i bivšem šefu SZUP-a Smiljanu Reljiću koji uživa predsjedničku mirovinu od 9298 kuna. Isti iznos mirovine kao Reljić danas ima i bivši šef vojne tajne službe s kraja 90-ih Markica Rebić, kojeg je povlaštenom mirovinom neposredno prije smjene vlasti 2000. nagradio Vlatko Pavletić. Bivši pripadnik vojne tajne službe iz Gospića, Ivica Rožić, protiv kojeg su zbog nedostatka dokaza odbačene optužbe za gospićke ratne zločine i sumnje za podmetanje eksplozivnih naprava po kućama srpskih povratnika, danas ima predsjedničku mirovinu od 8591 kunu u koju ga je 1999. poslao Franjo Tuđman.

Vladimiru Zagorcu, koji je 2009. osuđen na 7 godina zatvora i povrat državi 39,4 milijuna kuna zbog pljačke dragulja iz sefa MORH, oduzeti su generalski čin i brojna odlikovanja, ali ne i povlaštena mirovina. Zagorec danas ima mirovinu od 9298 kuna (više od generala Gotovine). Baš u vrijeme kad je Zagorec odlazeći iz MORH-a ispraznio sef s draguljima, novoizabrani predsjednik Sabora Zlatko Tomčić, koji je samo 15 dana bio v.d. predsjednika države, nagradio ga je povlaštenom mirovinom zbog iznimnog doprinosa razvoju oružanih snaga. U trenutku odlaska u povlaštenu mirovinu Zagorcu je bilo samo 37 godina.