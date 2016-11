Otkrivamo kakva je blagdanska ponuda devet gradova oko Zagreba

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Klizališta, žive jaslice, koncerti, radionice za djecu, druženje s Djedom Božićnjakom, ali i uživanje u osvijetljenom adventskom ugođaju. Nije sadržajima prepuna ovih dana samo metropola već i gradovi u njenoj blizini, koji također nude razne zabavne, gastronomske i kulturne sadržaje.



Jastrebarsko



Stross se već proteklog vikenda pretvorio u božićnu bajku, a osim što se na njemu može klizati, može se uživati i u nastupima KUD-ova ispod kupole nalik na iglu, koja svijetli u različitim bojama. Jaskanci su za vikend 17. i 18. prosinca pripremili i koncerte Luke Nižetića te Minee, kao i podjelu poklona Djeda Božićnjaka, a već se zna i da će na dočeku Nove godine svirati Gospodari tambura. Cijelo vrijeme adventa na glavnom je gradskom trgu smješten i sajam s božićnim proizvodima.



Samobor



Na Trgu kralja Tomislava 3. prosinca samoborski će mališani okititi bor, i to ukrasima koje će sami prethodno izraditi. Radionice za djecu održavat će se tijekom čitavog adventa, a na nekima, poput one vezane za običaje Sv. Lucije te izradu samoborskog božićnog kinča, u Samoborskom muzeju sudjelovat će i odrasli. Klizat će se u bivšoj vojarni Taborec, a neće se odustati ni od sporta, pa je 17. prosinca božićni turnir u ženskoj gimnastici. Zimski filmko, odnosno besplatne projekcije filmova bit će u Pučkom otvorenom učilištu, a doček Nove bit će organiziran i za najmlađe Samoborce.



Zaprešić



“Ledenu bajku” u Zaprešiću već je malo pokvarilo lijepo vrijeme, pa klizalište trenutačno ne radi, ali spuste li se temperature, sve bi ponovno trebalo krenuti po planu. Sajam, druženje s Djedom Božićnjakom u vlakiću koji će voziti gradom, žive jaslice, doček male Nove godine, ali i one “velike”, i to uz Gazde. Također, u Pučkom otvorenom učilištu večeras je koncert Rundek Cargo Trija, a 3. i 4. prosinca na rasporedu su izložbe rakija i sireva. Kako izgleda dvorac Lužnica pod svijećama moći će se vidjeti 11. prosinca, a u njemu će se također smjestiti božićni sajam.



Sveti Ivan Zelina



Na Trgu Ante Starčevića do 24. prosinca bit će drvene kućice u kojima se prodaju umjetnički predmeti, božićno-novogodišnji ukrasi, igračke, čestitke, ali i bomboni, kolači, med, vino i rakije. Kao i prethodnih godina, održat će se božićni domjenak na Zelingradu, dječji doček Nove godine, a moći će se posjetiti i kućica Djeda Božićnjaka.



Velika Gorica



Adventski sajam i selo Djeda Božićnjaka provjereni su recepti Goričana koji tim sadržajima posjetitelje mame u svoj grad. Kao i činjenicom da Dan grada slave 11. prosinca. Ove godine to će napraviti uz Crvenu jabuku, a za 30. prosinca u sportskoj dvorani pripremaju tradicionalni koncert Božić u Gorici na kojemu sudjeluju folklorna društva, zborovi, tamburaški sastavi i solisti.



Dugo Selo



Anđelek fest, tradicionalni božićni sajam, organizira se u tamošnjoj sportskoj dvorani 9. i 10. prosinca. U Dugom Selu moći će se i klizati, kao i sudjelovati u radionicama i igraonicama za djecu, a i uživati na koncertima.



Sveta Nedelja



Nastup dječjeg zbora Strmečki mališani, pa predstava “Maša i prijatelji” te susret sa Svetim Nikolom očekuje mališane 3. prosinca u dvorani Područne škole Rakitje, a već večeras, od 18.30 sati, u Društvenom domu Bestovje održat će se radionica izrade tradicionalnih božićnih ukrasa.



Ivanić-Grad



Na novouređenom Trgu Vladimira Nazora pokraj tržnice Maznica održava se božićni sajam na kojemu se može uživati u tradicionalnim fritulama, kuhanom vinu, čaju i kobasicama. U društvenom domu u Dubrovčaku Lijevom 3. prosinca od 17 sati održat će se koncert dječjih folklornih skupina u povodu blagdana Svetog Nikole, a istog dana u 19 sati u Pučkom otvorenom učilištu bit će smotra muških pjevačkih skupina Hrvatske.



Vrbovec



Domaći proizvodi lokalnih OPG-ova već su se smjestili na Trg Petra Zrinskog, a 6. prosinca ondje će stići i jela. Na središnjem gradskom trgu nastupit će zbor Srednje škole, HKUD Petar Zrinski te Zbor vrbovečkih penzionera.