Osvojili se dobitak na lutriji? Evo koliko će vam novca država uzeti

Nakon višemjesečne suše prošlog tjedna konačno je izvučen Eurojackpot. Mediji su izvijestili da je glavna nagrada od 669 milijuna kuna otišla u Finsku, a jedna od osam utješnih kombinacija pogođena je u Hrvatskoj. Za sretnika iz Slavonskog Broda najavljen je dobitak od 26 milijuna kuna. Međutim to ne znači da je zaista dobio taj iznos jer lavovski dio kolača ide državi, piše tportal.

Kod lutrijskih igara porez se plaća na sve dobitke iznad 750 kuna, a u primjeni su četiri porezne stope. Na novčane dobitke od 750 do 10.000 kuna plaća se 10 posto poreza, na dobitke od 10.000 do 30.000 kuna država uzima 15 posto, dobici od 30.000 do 500.000 kuna oporezuju se po stopi od 20 posto, a od dobitaka koji prelaze 500.000 kuna državi ide čak 30 posto.

Tako je sretni dobitnik iz Slavonskog Broda, nakon odbitka poreza, dobio na ruke oko 18 milijuna kuna. Pritom treba naglasiti da je osnovica na koju se obračunava porez nominalni iznos dobitka umanjen za uplaćeni iznos za igru.

Kod dobitaka od klađenja oporezivanje je još oštrije jer se porez od 10 posto plaća i na dobitke manje od 750 kuna. Ostali dobici od klađenja oporezuju se po istom principu kao dobici na lutriji.

