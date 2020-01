'Oštetio banku za 7,5 milijuna kuna'

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Protiv četrdestogodišnjaka će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, piše varazdinski.rtl.hr.

Varaždinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje da je kao osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici počinio kaznena djela Prijevara u gospodarskom poslovanju i Krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

- Kako se sumnja, on je u razdoblju od 1. ožujka 2019. godine kad je predan zahtjev za realizacijom kratkoročnog revolving kredita u jednoj banci sa sjedištem u Zagrebu, do 2. kolovoza 2019. godine kad je otkazan ugovor o navedenom kreditu, s ciljem da pravnoj osobi koju zastupa pribavi protupravnu imovinsku korist, u službene ili poslovne isprave koje je priložio zahtjevu za kredit i to ugovor o ustupu potraživanja, izvod otvorenih stavaka trgovačkog društva i poslovne račune, unio neistinite podatke te svojim potpisom i službenim pečatom ovjerio takve isprave i uporabio ih kao prave - izvjestila je policija.

Navedeno je za posljedicu imalo plasiranje navedenog kredita od 7.500.000 kuna, čime je spomenuta banka lažnim prikrivanjem i prikazivanjem činjenica dovedena u zabludu i oštećena za taj iznos, koji do danas nije vraćen.

Protiv 40-godišnjaka će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.