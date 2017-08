Foto: Dusko Marusic/Pixsell

Tvrdi da odluka nije donesena naglo.

"Ne bih rekao da je odluka donesena naglo. Svaka odgovorna politika prati provedbu planiranih aktivnosti i donosi odluke u skladu s tim. U Vladi smo došli do zaključka da jedan važan dio pripreme nije proveden na zadovoljavajući način, a to je prvenstveno kvalitetno i cjelovito informiranje cjelokupne javnosti, od jedinica lokalne samouprave do građana, pa se na kraju u javnosti stvorilo negativno ozračje iako je riječ o porezu koji ne predstavlja novi namet, nego objedinjuje nekoliko prijašnjih nameta – od komunalne naknade do spomeničke rente."

"Presudilo je to što je provedba koraka koji prethode uvođenju poreza na nekretnine pokazala da Hrvatska na svim razinama nije spremna za uvođenje tog poreza, ni na razini građana ni na razini jedinica lokalne samouprave", kaže Štromar za Večernji list.

Na pitanje trebaju građani i dalje popunjavati anketne upitnike koje su dobili i hoće li biti kažnjeni ako to ne učine, odgovorio je:" Ni do sada nisu sve jedinice lokalne samouprave imale jedinstven pristup prikupljanju informacija ni identične upitnike, a neke su same prikupljale informacije putem komunalnih redara. U svakom slučaju, siguran sam da nikakvog kažnjavanja građana neće biti, ali isto tako da je svakom gradu i općini u Hrvatskoj u interesu da ima sređeno stanje po pitanju nekretnina na svom području. Sređeni registar nekretnina podloga je za mnoge razvojne procese u jedinicama lokalne samouprave pa vjerujem da će svi gradovi i općine nastaviti raditi na popunjavanju i ažuriranju tih registara, neovisno o odgodi primjene poreza na nekretnine."

Štromar nije precizirao do kada će se odgoditi uvođenje poreza na nekretnine, ali ističe da je njemu prihvatljiv postojeći model oporezivanja: "Osobno mi je prihvatljiviji ovaj sadašnji oblik poreza na nekretnine kao zamjena za neke druge postojeće namete nego porez na procijenjenu vrijednost nekretnine kao novi namet. To više što predloženi model omogućava gradovima i općinama da sami odrede visinu iznosa koji građani trebaju platiti te da taj prihod koriste za opći razvoj svojih sredina, a ne samo za razvoj komunalnog gospodarstva."