Osječanin otišao u Dubai i uspješno gradi novu karijeru

Foto: Privatni album / VL

Priču o Osječaninu koji je otišao živjeti u Dubai donosi Večernji list:

Nisam ni mislio da ću gledati nijanse mora Arapskog zaljeva na Bliskom istoku, a izgledaju baš poput tkanina koje sam obojio u opereti “Splitski akvarel” prije dvije godine u kazalištu Komedija! Nakon mnogih kazališnih projekata, od dječjih predstava pa sve do opere i baleta, koje sam radio kao kostimograf ili pak autor nakita, tj. kruna koje su nosile balerine u bijelim baletima, odlučio sam se za veliki iskorak u svojem profesionalnom i privatnom životu.

Potkraj kolovoza ove godine dšao sam u jedan od najprestižnijih gradova svijeta –Dubai, na Bliskom istoku. I to ne kao turist, primljen sam kao predavač na Američkom sveučilištu u Emiratima (American University in the Emirates) i predajem na odjelu za modni dizajn.

Napokon mi se ostvarila želja da pokušam ostvariti svoje poslovne snove u inozemstvu. Dogodio se Dubai, a nisam ni sanjao da ću prevoditi svoju diplomu na arapski jezik. Cijeli sam proces prolazio sam, uz potporu roditelja i prijatelja, a sada sam se u novom gradu i na novom poslu naviknuo na život koji je drukčiji nego kod nas. Najviše mi se sviđa klima, uvijek je toplo, ali tu sam kratko vrijeme, još na počecima, i moram tek otkriti i proživjeti mnoge stvari.

Cijeli članak pročitajte ovdje.