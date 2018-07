Osiguran smještaj i hrana: Stalni radnici diskriminirani u odnosu na sezonce

Foto: Getty Images

Novoizabrana predsjednica Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Marina Cvitić u srijedu je u Puli upozorila da se nejednako postupa prema radnicima u turizmu te da su stalno zaposleni i domicilni radnici diskriminirani u odnosu na sezonske.

U Istri su povećane plaće radnicima u turizmu od 5 do 11,5 posto i aktivno se radi na poboljšanju njihova uvjeta života i rada, no, to treba jednako vrijediti za sve. Sezonci su trenutačno u znatno povoljnijem položaju od stalno zaposlenih i domicilnih radnika. Sezonski radnici, naime, imaju osiguran smještaj i prehranu, dok stalno zaposleni to moraju plaćati sami, rekla je Cvitić na konferenciji za novinare.

Tako, primjerice, radnik na smještaju kod poslodavca ima besplatan topli obrok, i to ne jedan, nego tri, dok u isto vrijeme stalni i domicilni radnici topli obrok moraju plaćati, dodala je.

"Očito je da se radi o diskriminaciji. Možda to nisu prepoznali zakonodavci, no, mi ćemo Ministarstvu financija uputiti prijedlog da se topli obrok prizna kao neoporezivi izdatak poslodavcu", najavila je Cvitić.

Ustvrdila je kako potajna diskriminacija nastaje i u visini plaće jer poslodavci, kako bi ih pridobili, daju sezonskim radnicima veće plaće od stalno zaposlenih.

Cvitić smatra da bi svima trebalo biti u interesu što veći broj radnika na neodređeno vrijeme te napominje kako je dokazano da su takvi radnici lojalni poslodavcu.

Uz to, zakonodavci bi trebali misliti kako rasteretiti ili priznati određena rasterećenja poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika na neodređeno vrijeme.

"Time bi riješili problem nedostatka radnika i spriječili daljnji odljev mladih radnika u druge zemlje", zaključila je Marina Cvitić.

Na konferenciji za novinare ukazala je i na nužnost smanjenja PDV-a u turizmu, s time da bi, kako je rekla, to smanjenje trebalo biti ostvareno uz obvezu poboljšanja materijalnih prava radnika, po uzoru na druge razvijene zemlje.