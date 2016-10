Advent u Zagrebu bit će još raskošniji, organizatori otkrili dio novih atrakcija

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Božićnu ponudu imamo još od početka prošlog tjedna. Ima već i kupaca, uglavnom uzimaju ukrase za bor i lampice, ali i posuđe, odnosno tanjure i zdjele s vilenjacima i sobovima, a posebno su im zanimljive kuglice u obliku NLO-a, nogometnog dresa ili putne torbe", inovacije u asortimanu objasnile su prodavačice u Butlersu, koji nije jedini dućan u kojem je već “to vrijeme godišta”. Kaufland, Müller, Ikea, pa i Take me home u Tomićevoj, u kojemu se prodaju božićne kuglice riječke dizajnerice keramike Marine Marinski, već su odavno zašli u adventsko vrijeme.



"Riječ je o klasičnom marketinškom štosu koji je na Zapadu prisutan godinama, ali i o svojevrsnom trgovanju emocijama", kazao je PR stručnjak Božo Skoko te dodao da pod utjecajem industrije slaviti Božić počnu i oni koji nemaju nikakve veze s kršćanstvom.



U pripremama ne kaskaju ni organizatori Adventa u Zagrebu, koji najavljuju još raskošniju proslavu od one prošlogodišnje. Lampice na Zrinjevcu upalit će za mjesec dana, 26. studenog, a osim “standardne” ponude koju čini osvijetljeni centar i klizalište na Tomislavcu, ove će godine Zagrepčane dočekati pravi Djed Božićnjak iz Finske. Advent će se proširiti i na kvartove koji su malo dalje od centra. Priprema se, naime, adventski program na Borongaju, ali i u Šestinama. Organizacijskog posla ondje se primila Udruga za očuvanje Šestina, a s obzirom na to da je stručni suradnik na projektu Katapult promocija, koja je već nekoliko godina zadužena za Tomislavac, klizalište će imati i u tom podsljemenskom naselju.



U sklopu zagrebačkog Adventa klizalište će postaviti i u Klovićeve dvore, u atrij galerije, a organiziraju i program na Platou Gradec, gdje će, među ostalim, biti posebno mjesto za fotografiranje na kojemu će pritiskom na gumb početi “padati” snijeg.



Nova je lokacija i Opatovina, a posebno će oživjeti Strossmayerovo šetalište. I dok ostali noviteti na Adventu još ostaju tajna koju djelatnici Turističke zajednice čuvaju sve do 3. studenog, kada je službeno predstavljanje programa, turisti ne čekaju. Svi Zagrebački hoteli za to su razdoblje puni, a slobodne sobe u vrijeme početka Adventa – nema.