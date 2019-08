Oprez: Prevarant vara građane prodajući im lažne tenisice umjesto brendiranih

Foto: Getty Images

Velik se broj građana danima na društvenim mrežama žali na Osječanina koji ih vara prodajući im lažne tenisice, piše Glas Slavonije. U redakciju im se javilo njih dvoje, Bernard Mihalić iz Samobora i Darija Gašparović iz Zagreba.

Samoborac je na svom Facebook profilu objavio i screenshootove razgovora s profilom Salomon Shop kada se žalio što je dobio lažne tenisice umjesto originala. Umjesto mogućnosti zamjene dobio je ružne riječi i prijetnje tužbom.



- Prošlog sam tjedna kupio tenisice Salomon koje se reklamiraju Facebook oglasom, kao, u pola cijene, tj. 299 kuna. Naručio sam ih direktno s njihove objave, tj. Messenger porukom, usput poslikavši i akciju, da ne dođe do zabune. Pet dana poslije kutija je došla i, s obzirom na to da mene nije bilo kod kuće, preuzela ju je i platila moja kći. Čim sam poslije vidio paket, bilo mi je jasno da to nije službeni paket Salomona. U kutiji su bile nekakve plave tenisice vrijedne maksimalno 50 kuna, što sam im i napisao. Rekli su da je došlo do pogreške i da pričekam. Nakon dva sata što se nisu javili, objavio sam sliku lažnih tenisica na njihovoj stranici i tada su krenule psovke i prijetnje. Daljnja eskalacija vidljiva je na slikama. U međuvremenu se uključilo puno ljudi s Facebooka i podijelilo objavu. Objave vlasnika Salomon Shopa krajnje su uvredljive i vrijedi ih pročitati. A sada sam dobio od njih i poruku da će me tužiti za klevetu, a ja nisam uopće ništa komentirao, osim što sam objavio preslike svih njihovih komentara - ispričao je Bernard Mihalić i poslao screenshootove poruka izmijenjenih s vlasnikom Salomon Shopa.



Vulgaran i bezobrazan

U porukama, između ostaloga, stoji: "... mamu ti j****m bezobraznu... sad nećes dobiti nikakvu zamjenu jer si nam po stranici komentirao... a te tvoje kodove mami svojoj šalji..." Samoborac kaže da je stranicu prijavio Facebooku, ali i Hervisu, koji je službeni zastupnik Salomona, no oni su mu poručili da ne mogu utjecati na takve proizvode te da kupuje na provjerenim stranicama.



- Dosta ljudi mi se javilo koji su i sami prevareni te su se angažirali i otkrili da je firma registrirana na Vukovarskoj aveniji u Zagrebu, no na toj adresi zapravo je tvrtka koja se bavi kockarnicama i nema nikakve veze s tenisicama. Kontaktirao sam i samu tvrtku Salomon, no za sada ne znam jesu li išta uspjeli napraviti. Nije meni do tih 300 kuna, ali želim da vide da ne mogu tako. Dobio sam nekoliko komentara u stilu "što sam očekivao za te novce", ali posljednjih 15 godina kupujem preko ebaya i za taj iznos sam kupio puno original tenisica. To nije ništa neobično - kaže Samoborac. Na Facebooku je napisao "Preko ebaya sam kupovao 319 puta i 100-tinjak puta preko Wisha, Geeka, al‘ kad naletiš na legu u domovini... Neprocjenjivo!"

Povreda žiga

I Zagrepčanka Darija Gašparović kaže da ju je prevarila ista osoba.



- Naručila sam crvene tenisice, a dobila plave, potpuno jednake kao i gospodin iz Samobora. Htjela sam ih prijaviti i policiji u Zagrebu, no rekli su mi da napravim screenshoot razgovora sa Salomon Shopom. Međutim, u zagrebačkoj policiji su mi rekli da ne mogu ništa jer je to premali iznos. Ne znam može li ih se i kako spriječiti, ako ih se i otkrije, da više nikada ne otvore profil na Facebooku - kaže Zagrepčanka.



Iako je u zagrebačkoj policiji prevarenoj ženi rečeno da nema pomoći, osim ako ona sama nešto ne poduzme, osječka je policija reagirala čim je čula za prevarante.

- Policijska uprava osječko-baranjska u ovom trenutku provodi više izvida vezano uz ovo kazneno djelo. Nakon završetka kriminalističkih istraživanja protiv počinitelja će biti podnesena kaznena prijava, a javnost će pravovremeno biti upoznata s rezultatima kriminalističkih istraživanja. Za kupnju preko društvenih mreža, kao i za sve druge kupnje na sličan način, na primjer, preko oglasnika, postoji izuzetno visok rizik od prijevare. Proizvode poznatih marki sigurno možete kupiti samo u za to ovlaštenim trgovinama. U ovom slučaju radilo bi se o kaznenom djelu prijevare gdje je šteta malena, do 1000 kuna. U takvim se slučajevima radi o progonu prema privatnoj tužbi. No kad se radi o krivotvorenju određenih robnih marki, tada je riječ o kaznenom djelu povrede žiga, opisanom u članku 288. Kaznenog zakona RH - odgovorili su za Glas Slavonije iz Policijske uprave osječko-baranjske.



Čak 299 kuna plaćali su prevareni kupci za tenisice koje, kako kažu, ne vrijede ni 50 kuna.

Početkom srpnja policija u Vrbovskom otkrila je par u dobi od 27 i 28 godina koji je od 2014. do svibnja ove godine prodajom lažnih marki tenisica zaradio gotovo 1,8 milijuna kuna. Osumnjičena 27-godišnjakinja je preko društvene mreže nudila na prodaju obuću isticanjem najmanje četiriju žigova, odnosno znakova, dovodeći kupce u zabludu o podrijetlu obuće. Što se tiče kupaca, riječ je o osobama s područja cijele Hrvatske, a do sada poduzetim radnjama utvrđeno je da je kupcima poslala oko 6000 paketa.