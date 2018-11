Opoziv proizvoda: S tržišta se povlači dodatak prehrani

Foto: Getty Images

Ministarstvo poljoprivrede obavijestilo je potrošače o opozivu proizvoda The Gold Pill, blister pakiranje s četiri kapsule, LOT broja 0417, oznake barkoda 3830057980027, najbolje upotrijebiti do 30.04.2019., proizvedeno za Finebourne Trading Ltd., Chesterfield, UK, podrijetlom iz Kine, zbog prisutnosti sildenafila u proizvodu.

Prisutnost sildenafila nije dopuštena u proizvodima koji su odobreni kao dodaci prehrani. Sildenafil je, inače, aktivna supstanca najpoznatije svjetske tablete za potenciju, Vijagre, kao i još nekih drugih renomiranih tableta.

Primatelj navedenog proizvoda je DS Enterprises, Heyes, UK, distributer je Spletna Fuzija d.o.o., Ljubljana, Slovenija, a na tržište RH proizvod stavlja tvrtka MRM – SALUS d.o.o., Zagreb.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.