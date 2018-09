Općoj bolnici Zadar i Ligi protiv raka Zadar Erste banka ukupno donirala 200.000 kuna

Foto: Press

Donacijom Ligi protiv raka Zadar, banka se priključila akciji „Protiv raka u dva koraka“, kojom Liga prikuplja sredstva potrebna za kupnju linearnog akceleratora, aparata za zračenje onkoloških pacijenata Zadarske županije, a za koji je do sada prikupljeno preko 1.156.109,00 kuna. Opća bolnica će donirana sredstva koristiti za nabavku novog gastroskopa, koji svakodnevno služi u dijagnostici i terapiji bolesti probavnog trakta, pri čemu se u Endoskopskoj laboratorij-ambulanti za gastroskopiju Opće bolnice Zadar dnevno napravi oko dvadesetak gastroskopija. Ravnatelju zadarske Opće bolnice, dr. Željku Čulini te dr. Branku Dukiću, gradonačelniku Zadra i predsjedniku Lige protiv raka Zadar, donacije je svečano uručio predsjednik Uprave Erste banke, Christoph Schoefboeck.

„Kao predstavnika osnivača Opće bolnice Zadar veseli me što svjedočimo još jednom uključivanju gospodarskog sektora u humanitarni rad. Ova donacija Erste banke, koja će biti utrošena na sanaciju dijela velike štete koju je Bolnica pretrpjela u prošlogodišnjoj poplavi, lijep je primjer iznimne sinergije kroz koju do izražaja dolazi humanost i sve one temeljne ljudske vrijednosti koje ne smijemo nikada zaboraviti. Stoga Upravi Banke upućujem svoju iskrenu zahvalu i ime svih žitelja Zadarske županije“, istaknuo je župan Zadarske županije Božidar Longin.

„Liga protiv raka Zadar i Opća bolnica Zadar 2016. otvorile su zajednički poseban račun za prikupljanje sredstava za kupnju linearnog akceleratora ili onog što se obično kaže aparata za zračenje onkoloških bolesnika Zadarske županije. Sve je započelo akcijom "Protiv raka u dva koraka" koju je Liga protiv raka Zadar u suradnji s drugim udrugama i ustanovama u zdravstvu provela, i koju je svojim potpisima potpore podržalo 13.580 žitelja Županije. To nas je učvrstilo i dalo dodatni poticaj da ustrajemo u realizaciji kupnje aparata za zračenje, kojim bi se zaokružilo liječenje onkoloških bolesnika Zadarske županije. Nabavku aparata za zračenje do sada su u mnogim akcijama Lige podržali mnogi građani, ustanove i tvrtke. Ovo je prigoda kojom smo se okupili da izrazimo zahvalnost Erste banci koja se također svojom donacijom Ligi i Općoj bolnici Zadar uključila u prikupljanje sredstava za aparat za zračenje. Hvala još jednom svim donatorima koji su se uključili u ovu akciju do sada, hvala Erste banci, kao i svima onima koji će se u budućnosti uključiti i tako pomoći onkološkim bolesnicima Zadarske županije“ istaknuo je dr. Branko Dukić, gradonačelnik Zadra i predsjednik Lige protiv raka Zadar.

Prilikom dodjele donacije dr. Željko Čulina, ravnatelj Opće bolnice Zadar istaknuto je sljedeće: „Želim se zahvaliti u ime Opće bolnice Zadar Erste banci. Nabavka novog gastroskopa za potrebe Službe, grada Zadra i Zadarske županije od iznimne je važnosti. Želimo naglasiti da se u Endoskopskom laboratoriju-ambulanti za gastroskopiju Opće bolnice Zadar u godini dana napravi oko 1700 gastroskopija. Evidencija postupaka ide u prilog razvoju zadarske gastroenterologije kao i educiranosti liječnika i medicinskih sestara, te smo obavljenim procedurama i zahvatima unutar gastroenterologije, uz bok najboljim centrima Republike Hrvatske.“

„Ulaganje u visokokvalitetnu zdravstvenu skrb jedan je od temelja na kojem se gradi prosperitet društva. Stoga mi je veliko zadovoljstvo što današnjom donacijom zadarskoj Općoj bolnici i Ligi protiv raka možemo doprinijeti unapređenju zdravstvene skrbi na području Grada Zadra i cijele Županije. Oba projekta neophodna su za podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva, stoga sam ponosan da u njima kao banka sudjelujemo“, kaže Christoph Schoefboeck, predsjednik Uprave Erste banke.

Pored uplate donacije, Erste banka će također svim građanima koji odluče donirati sredstva na račun Lige protiv raka Zadar, otvorenog u Erste banci omogućiti uplate bez plaćanja naknade.