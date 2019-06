Ogroman interes za izravnu liniju između Hrvatske i SAD, Amerikanci uveli dodatne letove

Foto: Getty Images

Od subote 8. lipnja Hrvatska će ponovno, nakon 28 godina, imati izravnu zračnu liniju sa SAD-om.



Najveći svjetski avioprijevoznik American Airlines, naime, u ovogodišnjem ljetnom redu letenja povezivat će Dubrovnik s Philadelphijom, i to tri puta tjedno u lipnju, srpnju i kolovozu te četiri puta tjedno u rujnu. Dubrovnik je i prije rata bio povezan zračnom linijom sa SAD-om, na kojoj je operirao u međuvremenu propali Pan American.



Dolaskom American Airlinesa u Zračnu luku Dubrovnik, Hrvatska će biti jedina zemlja u regiji za koju leti neki od američkih avioprijevoznika. Philadelphia je najveće čvorište te aviokompanije na istočnoj obali SAD-a pa putnici uz Dubrovnika mogu na tamošnjem aerodromu presjesti na letove za druge destinacije u Sjedinjenim Državama te Kanadi ili, primjerice, Karibima.



U Americanu su prvotno planirali od početka lipnja do kraja rujna imati tri leta tjedno za Dubrovnik, no zbog velike potražnje u rujnu su taj broj povećali na četiri leta tjedno. U Zračnoj luci Dubrovnik potvrdili su nam da prodaja karata za Ameriku ide izvrsno, zbog čega je povećan broj letova rujnu.



Hrvatsku je prošle godine, prema podacima Hrvatske turističke zajednice, posjetilo 584.510 turista iz SAD-a, što je 22 posto više u odnosu na 2017. Amerikanci su lani kod nas ostvarili 1,6 milijuna noćenja, 17 posto više nego godinu prije.



A jučer se na web-stranici American Airlinesa povratna karta na letu Dubrovnik – Philadelphia mogla nabaviti po cijeni od 815 eura u ekonomskoj klasi. Let iz Dubrovnika za Philadelphiju trajat će 10 sati i 30 minuta, a u drugom pravcu devet sati i 15 minuta. Na toj liniji operirat će zrakoplov Boeing 767-300ER koji ima 28 sjedala u business klasi te 181 sjedalo u ekonomskom razredu. Polasci iz Dubrovnika su u 11.40 sati, a dolazak u Philadelphiju u 16.10 sati, dok su polasci iz Philadelphije u 18.15 sati, a dolazak u Dubrovnik u 9.30 sati dan poslije.



American Airlines u svojoj floti ima 965 zrakoplova i leti na 350 destinacija diljem svijeta. Prihodi te aviokompanije u 2017. iznosili su 43 milijarde dolara, a zapošljava 126.000 ljudi. U 2017. ta aviokompanija prevezla je gotovo 200 milijuna putnika.



Hrvatska je izravnim sezonskim letovima u Sjevernoj Americi već nekoliko godina povezana i s Kanadom. Na letovima iz Toronta za Zagreb operiraju dvije kanadske aviokompanije – Air Transat i Air Canada Rouge. Što se interkontinentalnih linija tiče, Hrvatska i Zagreb su izravnim letovima, i to tijekom cijele godine, povezani i s južnokorejskim Seulom zrakoplovima Korean Aira. Pregovori se vode i o uvođenju izravnih letova Kina – Hrvatska.