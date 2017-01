Odustajanjem od jedne loše navike možete za uvelike smanjiti rok otplate kredita

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Pušenje je skupa navika – to nije novost. Osim novca i zdravlja, smrada, polarizacije prijatelja na one koji žele trpjeti takvo društvo ili ga odbijaju, ali i kolateralne štete od neugoda zbog getoiziranja u raznim društvenim prigodama, ovaj porok uistinu je prava gnjavaža. Ali za sve one koji puše, a usto imaju i drugu gnjavažu, poput kredita u banci, dobar bi motiv za prestanak mogao biti brži izlazak iz dužničkog ropstva. A koliko blizu može biti horizont bez tog tereta, izračunali smo na primjeru stambenog kredita od 80 tisuća eura na 25 godina, što je neki prosječan iznos za obitelj s djecom. Računica je uistinu otrežnjujuća: ako je u obitelji jedan pušač koji odustane od te navike, kredit bi mogla otplatiti pet godina ranije, no ako se oba pušača odreknu cigareta, rok otplate skraćuje se za više od desetljeća – čak 11 godina.

Kako piše Večernji list, jedan pušač u obitelji koji dnevno potroši 25 kuna na cigarete mjesečno u dim pretvori 750 kuna, a tijekom 25 godina čak 225 tisuća kuna. Za dvoje se iznos penje na vrtoglavih 450 tisuća kuna! Taj iznos ne samo da pokriva sve kamate koje bi tijekom otplate stambenog kredita uz kamatu od 4,5 posto dali banci, nego preostane još i pristojna svota za ispunjenje nekog drugog životnog sna – recimo egzotičnog putovanja. Jer, za posuđenih 80 tisuća eura, banci se uz trenutačne uvjete na tržištu vrati oko 133 tisuće eura; kamata iznosi oko 53 tisuće eura, odnosno 400-tinjak tisuća kuna, 50 tisuća manje nego što dva pušača u obitelji popuše u 25 godina. To je 134 rate od 3343 kune koliko su mjesečno izdvajali ta dva i pol desetljeća, više od 11 godina.