Oduševljena poslom i uvjetima: "Za ovdašnju plaću, u Hrvatskoj bi morala raditi tri mjeseca"

Ima i onih koji su se u potrazi za poslom i solidnom zaradom po prvi puta poslovno okušali u nekom od skijaških odredišta, poput Nine C. iz okolice Bjelovara, koja od 21. prosinca prošle godine radi u okolici Salzburga, gdje će ostati do kraja sezone, a to znači 1. svibnja.

- Radim na radnom mjestu servirke i zaista ne mogu sakriti oduševljenje poslom i uvjetima, pa je već sada sigurno da ću i iduću zimu provesti na istom mjestu. Posao sam dobila putem austrijske burze rada, iako sam se nakon pregledavanja oglasa izravno javila poslodavcima s kojima je sve riješeno, od redovite plaće svakog petog u mjesecu, zdravstvenog osiguranja, do radnog vremena koje traje osam sati i minutu više od toga. Zbog toga se s popriličnom nelagodom prisjećam sezone u jednom našem jadranskom hotelu gdje sam često radila i po 13 sati – kaže za portal Bjelovarac Nina koja radi sezonske poslove od 2008. godina kada je završila trgovačku školu.

Premda se o plaći ne govori javno, usporedila ju je s prosječnim primanjima za obavljanje ovoga posla u Hrvatskoj.

-Iznos ostaje tajnom, ali za novac koji ću zaraditi za boravka u Austriji, u Hrvatskoj bi trebala raditi devet mjeseci ili čak godinu dana. Još preciznije, ovdašnju mjesečnu plaću u nas bi zaradila za tri mjeseca – zaključuje Nina.