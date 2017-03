Održan prvi 'jumpthegap talk' susret u Zagrebu

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Po prvi puta Zagreb je bio domaćin 'jumpthegap talk' susreta namijenjenog mladim profesionalcima i studentima arhitekture i dizajna iz Hrvatske. Na okruglom stolu održanom na temu: 'Kupaonice budućnosti' na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu etablirani stručnjaci iz područja dizajna i arhitekture podijelili su s prisutnima svoje vizije stvaranja novih, inovativnih i održivih arhitektonsko-dizajnerskih rješenja i koncepata u dizajnu kupaonskih prostora.

Raspravi u Zagrebu prisustvovao je i Josep Congost, direktor Roca Centra za dizajn i inovacije te član žirija ovogodišnjeg, sedmog izdanja 'jumpthegap' natječaja koji je predstavio uvjete za sudjelovanje na natječaju namijenjenom stručnjacima i studentima iz područja dizajna i arhitekture.

„Pripremiti kupaonske prostore za današnje i sutrašnje potrebe korisnika vrlo je kompleksno i zato je ovo natječaj o novim idejama. Idejama u koje će biti implementirane nove tehnologije. Za sudjelovanje je potrebna inovativna i svježa ideja koju treba pametno prezentirati i navesti zašto je relevantna za budućnost“, izjavio je direktor Roca centra za dizajn i inovacije, Josep Congost.

Studenti i mladi profesionalci do 35 godina svoje sudjelovanja na ovom prestižnom natječaju prijaviti mogu zaključno s 15. ožujka dok je rok za predaju radova i projekata 19. travnja. Ove godine dodjeljuju se nagrade u iznosu od 26.000 € unutar tri natječajne kategorije što je rekord svih dosadašnjih izdanja. Nagrada u iznosu od 10.000 € dodjeljuje se u kategoriji studenti i profesionalci dok se posebna nagrada dodjeljuje za održivost u visini od 6.000 € od strane Međunarodne zaklade We Are Water (We Are Water Foundation).

'jumpthegap talk' susreti održavaju se u različitim gradovima diljem svijeta u organizaciji grupacije Roca te uz suradnju i podršku Barcelona Design Centra BCD za promicanje dizajna s ciljem afirmacije i promocije međunarodnog dizajnerskog natječaja 'jumpthegap'. Sedmo izdanje natječaja za kreativne prijedloge koji donose nove i inovativne koncepte u kupaonice, vodeći se inovativnim rješenjima za predviđanje ljudskih potreba, kao i transformacijom snova i želja korisnika u stvarnost ove se godine podudara i s važnom obljetnicom – 100 godina postojanja španjolske grupacije Roca.

U dosadašnjih šest izdanja u međunarodni natječaj uključilo se 112 zemalja s više od 14.600 sudionika koji su prijavili preko 2.300 projekata čime se ovaj natječaj pozicionirao kao jedan od najvažnijih natječaja u dizajnu kupaonskih prostora. Tradicionalno, žiri je sastavljen od arhitekata, dizajnera i profesionalaca predanih razvoju dizajna. Neki od članova žirija bili su predsjednici u prethodnim izdanjima natjecanja, kao što su Benedetta Tagliabue ili Ma Yansong, dok je ovogodišnji predsjednik žirija poznati i priznati arhitekt Patrick Schumacher, direktor Zaha Hadid Architects.