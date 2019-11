Odrekao se novoga mandata jer nije pristao na manju plaću

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Različito tumačenje Vladine odluke koja od početka recesije definira strogo ograničenje maksimalne neto plaće koje predsjednici i članovi Uprava državnih tvrtki mogu imati, čini se razlog je da Siniša Ostojić neće realizirati svoj drugi petogodišnji mandat na čelu Hrvatske brodogradnje Jadranbrod, ključne tvrtke koja za državu motri restrukturiranje u velikim brodogradilištima. Pozivajući se na ovu odluku, predstavnici države Ostojiću su za narednih pet godina odlučili srezati plaću, tvrdeći da ozbiljno prelazi predviđene okvire. Ostojić se, pak, u pregovorima pozivao na tumačenje pravnika prema kojima je ta odluka, iz 2009; bila na snazi do kraja 2014., kako i stoji u dokumentu, a vladini pravnici uvjeravali su da je odluka na snazi dok ju se ne opozove.

Nije bilo drugih razloga

Odlukom o visini plaća menadžeri u državnim tvrtkama, naime, ne bi smjeli imati neto plaću, uključujući i sva primanja poput korištenja automobila, višu od 3,2 posto prosječne neto plaće u pravnim osobama na razini države u travnju tekuće godine. Nadzorni odbor HBJ-a utvrdio je da je maksimalan iznos do kojega može pregovarati za plaću 20.528 kuna, a budući da je dosad mjesečna neto plaća bila viša od 25 tisuća kuna i da nisu postigli dogovor, Nadzorni odbor HBJ-a i Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju povukli su raniju su odluku o imenovanju Ostojića, koje su donijeli u rujnu. Izabrali su novog direktora, Ruđera Friganovića, koji je na čelu HBJ-a bio prije nego ga je preuzeo Ostojić. S njim je, kako se čuje, već potpisan ugovor uz uvjete na koje Ostojić nije htio pristati. Predstavnici države u neslužbenim razgovorima o ovom slučaju uvjeravaju da je jedini razlog zbog kojega Ostojić ne ostaje na čelu HBJ-a propali dogovor oko uvjeta ugovora, te da to što je bio odabran za još jedan petogodišnji mandat, i to jednoglasno, pokazuje da nije bilo drugih razloga za razlaz.

Ostaje na projektu za 3. maj

Zasad će, kako se čuje, Ostojić ostati u HBJ, na poziciji komercijalnog direktora na kojoj je bio i prije preuzimanja tvrtke, a navodno bi trebao ostati aktivan na projektima u kojima je dosad sudjelovao, prvenstveno nastavku poslovanja u riječkom 3. maju. Novi direktor Ruđer Friganović zasad nije dostupan za informacije o planovima za HBJ i praćenje ove industrije koja još prolazi bolne procese i neizvjesne trenutke. On je, pak, na poslovima brodogradnje aktivan još od 2009. godine, najprije kao državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, a potom, kao direktor HBJ-a, na čijem je čelu bio od 2012. do 2014. godine, kada su ugovarani i zaključeni ugovori o privatizaciji i restrukturiranja s tri velika škvera u Splitu, Trogiru i Rijeci. v