Odluka o povećanju cijene studiranja još nije donesena

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

"Prema procjeni Odbora za proračun, Sveučilištu u Zagrebu svake godine nedostaje 180 do 200 milijuna kuna za infrastrukturne troškove", rekao je Boras Hini, naglašavajući da odluka o povećanju participacija još nije donesena.

Odbor je prijedlog izglasao s jednim glasom protiv, nakon toga o njemu raspravljaju uži i širi kolegij, a onda ide na Senat.

"Sve su to još radni materijali, ali mi poštujemo proceduru", rekao je Boras, dodajući kako su dokumenti o tome sa Sveučilišta izišli neovlašteno te da je riječ o nekorektnom curenju informacija.

O svemu će se moći izjasniti i studentski predstavnici

Napomenuo je da će se o svemu moći izjasniti i studentski predstavnici, dodavši da na Odboru za proračun studentskoga predstavnika nije bilo.

"To su participacije u školarinama u okviru kojih će pojedini fakulteti određivati koliko će biti te participacije samo za one studente za koje ih država na pokriva. To su u načelu oni koji ne polože 55 ECTS bodova ili izvanredni studenti koji plaćaju sami", objašnjava rektor.

Prijedlog Odbora za proračun, naglasio je, temelji se na odluci Vlade o financiranju programskih ugovora. Sveučilište u Zagrebu ih, doduše, nije potpisalo, ali oni sadrže financijski okvir za pojedine grupe i sektore. "Mi smo maksimalne moguće participacije uskladiti približno s odlukama Vlade. Odluka Vlade govori o maksimalnoj mogućoj participaciji, a mi smo za neka područja rekli 10.200 kuna", kaže Boras.

"Nama nedostaje između 180 i 200 milijuna, država se dužna skrbiti, ministarstvo se dužno o tome pobrinuti. Ovo što su nam nudili nije bilo dovoljno da bismo mogli za sada raspravljati o programskim ugovorima", smatra Boras.

Komentirajući tvrdnju da je Sveučilište u Zagrebu iz proračuna dobilo više novca iz proračuna, Boras odgovara kako to što su dobiti, ne pokriva troškove Sveučilišta.

17 milijuna kuna Sveučilištu za znanost, a ne za infrastrukturu

Ističe da su 17 milijuna kuna koliko je Sveučilište dobilo, sredstva namijenjena znanstvenim istraživanjima i znanosti. "To ne pokriva naše troškove. I to smo jasno rekli. To se ne odnosi na infrastrukturu. Ne možemo platiti grijanje, ne možemo platiti mnoge infrastrukturne troškove. Prema tome nije točno da smo dobili više jer ta sredstva ne bismo smjeli trošiti za grijanje i za ono za što nam fali. Nama fali 180 milijuna, a ovdje je 17 milijuna više", ističe Boras.

Na pitanje hoće li Senat na sutrašnjoj sjednici odlučivati i o dodjeli počasnoga doktorata zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, rektor je odgovorio da to nije na dnevnom redu. "Kada povjerenstvo donese prijedlog, stavit ćemo na dnevni red", dodao je Boras.