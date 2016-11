Odlične najave za 2017. godinu: Nova turistička sezona u Hrvatskoj srušit će sve rekorde

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatska će uz Italiju i 2017. biti lider na austrijskom tržištu, najavljuje direktor predstavništva HTZ-a u Beču Ranko Vlatković. Napominje da je na tržištu već sada jasno da će 72 posto Austrijanaca kod odabira destinacije za svoj godišnji odmor na prvo mjesto staviti faktor sigurnosti

Hrvatska je imala rekordnu turistički sezonu, ali da bi ostvarila Strategiju razvoja do 2020. trebala bi joj svaka iduća godina biti rekordna. S jedne strane imamo šansu privući što više turista koji zbog straha od terorizma ne putuju više u Grčku, Tursku, Egipat... a to je, zapravo, šansa koja se ne propušta. No, s druge strane, svako naše emitivno tržište ima svoje specifičnosti, svoje političke ili ekonomske krize i u velikom dijelu ovčisimo i o njihovoj dobroj volji. Nijemce muče migranti, Talijanima su potresi uzdrmali sigurnost, Ruse muči rubalj i ekonomska kriza, Austrijancima je najvažnija sigurnost destinacije, a Francuzi i Britanci najavljuju nove avio linije idućeg ljeta... Prognoze su dobre, a to potvrđuju i predstavnici Hrvatske turističke zajednice diljem Europe, piše Novi list.

Sigurnost je najvažnija

– Hrvatska će uz Italiju i 2017. biti lider na austrijskom tržištu, najavljuje direktor predstavništva HTZ-a u Beču Ranko Vlatković. Napominje da je na tržištu već sada jasno da će 72 posto Austrijanaca kod odabira destinacije za svoj godišnji odmor na prvo mjesto staviti faktor sigurnosti.

– Upravo zbog toga će biti najtraženije destinacije brzo i lako dostupne u vlastitom prijevozu, a to su upravo Hrvatska i Italija. Treba naglasiti da smo i ove godine bili lideri na tržištu i taj podatak je obznanio respektabilni Instituts für Freizeit-und Torismusforschung (IFT), dakle prestigli smo dosad nedostižnu Italiju. Mi se na austrijskom tržišti borimo za 50 posto udjela jer ostala polovica Austrijanaca svoj godišnji odmor realizira u vlastitoj zemlji, ističe Vlatković.

– Od charter destinacija kod Austrijanaca najtraženija će biti Španjolska, bez obzira na to što se najavljuje povećanje hotelskih cijena u Španjolskoj od 10 posto. Italija će povećati cijene po najavama turoperatora od 2-4 posto, a charter usluge će rasti od 4-4,5 posto. Grčka će igrati na onim otocima gdje neće biti migranata, a ako to premoste imat će dobru sezonu. Austrijancima u fokusu zanimanja ni ove godine neće biti Turska, Egipat, ni Tunis, pa će opet profitirati Portugal i Bugarska koja ima izuzetno niske cijene. Naš najveći problem je nedostatak hotelskih kreveta, posebice u glavnoj sezoni, i to naračito u segmentu 3 i 4 zvjezdice. Upravo zbog toga se očekuje rani buking zbog pravovremenog osiguranja smještaja, najavljuje Vlatković.

Cijeli članak pročitajte ovdje.