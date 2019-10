Odbijena žalba Kineza, HAC ide u novi natječaj za 17,5 km autoceste na koridoru Vc

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nakon odluke Dkoma HAC sad može ponovno raspisati javno nadmetanje za izgradnju te poddionice, a iz te cestarske tvrtke poručuju da će to učiniti uskoro.

Na natječaj za izgradnju tih 17,5 kilometara autoceste na koridoru Vc bile su stigle tri ponude. Procijenjena vrijednost radova bila je 380 milijuna kuna bez PDV-a, a dvije ponude bile su iznad tog iznosa.

Ponuda tvrtke Integral Inženjering iz BiH jedina je bila ispod te procijenjene vrijednosti – 359,1 milijun kuna. Sinohydro je ponudio da će taj posao odraditi za 416,1 milijun kuna, a zajednica ponuditelja Osijek-Koteksa, Gravije, Cestorada i PZC-a Brod za 446,1 milijun kuna. U HAC-u su nakon pregleda i ocjene ponuda donijeli odluku o odabiru ponude Integrala, no tvrtka iz BiH naglo je odustala od tog posla.

No s obzirom na to da su njihove ponude bile iznad procijenjene vrijednosti radova, u HAC-u su se odlučili na poništenje natječaja i raspisivanje novog s istom procijenjenom vrijednosti. Pri tome su računali da će Dkom odbaciti moguće žalbe na takvu odluku jer Sinohyidro i konzorcij koji predvodi Osijek-Koteks neće imati pravne osnove za žalbu s obzirom na to da su njihove ponude iznad procijenjene vrijednosti radova.

Dkom je žalbu Kineza upravo i odbacio zbog nedostatka pravnog interesa, donosi Večernji list.