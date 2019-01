Odbačena božićna drvca dobila novu svrhu: Zbog borovih iglica, njihovo mlijeko biti će još kvalitetnije

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vlasnik farme kod Ivanić Grada prije nekoliko je godina sasvim slučajno otkrio da su borove iglice pune vitamina i minerala, piše RTL Vijesti.

Nakon svakog Božića u Zagrebu ostane 300.000 odbačenih borova. Do kraja tjedna trebali bi ih pokupiti radnici Zrinjevca i odvesti na Jakuševac. Tamo borovi postaju kompost.

Ali nije tako svugdje, tek 40 kilometara od Zagreba - Ivanić grad ima potpuno drugu namjenu za stara božićna drvca.

"Dovezu meni tu ovdje da ih ekološki zbrinemo. Ovaj tu je imao kuglice donedavno. Da! I sada je nekome ručak!", kaže Neven Ciganović, proizvođač magarećeg mlijeka.

"Borove igrlice se iz davnina koriste za imunitet, za nekakve dišne probleme, kašalj i to. Imaju puno minerala i vitamina C. Magarcima koristi to za njihovo zdravlje. I ide u mlijeko pa je dobro i za one koji će to piti", objašnjava Ciganović.