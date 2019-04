Od sutra za vozače vrijede nova pravila: Dio opreme više nije obvezan

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Danas je zadnji dan kad na automobilima treba biti zimska oprema.

Sutra, dakle, na automobilu više ne trebaju biti zimske gume.

U Odluci o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj koju je donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, navedeno je da je zimska oprema obavezna na pojedinim dionicama od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine, u ovom slučaju od 15. studenog 2018. godine do 15. travnja 2019. godine.



Prema spomenutoj odluci u zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak.



Obaveza uporabe zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika. Također, zimska oprema može biti obavezna na pojedinim cestama prije ili nakon tog razdoblja, što ovisi o trenutnim vremenskim uvjetima, u slučaju snijega ili poledice, podsjeća HAK.



Gume su jedan od najvažnijih dijelova vozila, a kako posreduju između automobila i ceste presudne su za sigurnost. Dobro je da u svakom razdoblju godine vozilo ima odgovarajuće gume jer već pri temperaturi nižoj od 7°C ljetne gume gube elastičnost, kao i svojstva prianjanja na podlogu koja imaju u uvjetima za koja su predviđena.



Ljetna guma po snijegu gotovo da nema nikakve šanse, njome se produljuje zaustavni put što je vrlo opasno. Kod temperature od -10°C, automobil s ljetnim gumama, pri brzini od 60 kilometara na sat zaustavit će se nakon 55 metara, dok će se automobil koji na kotačima ima zimske gume zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži. Ako automobil ima ljetne gume, zaustavit će se nakon 62 metra, a sa zimskim gumama najdalje do 50 metara, upozorava HAK.