Od subote žene u EU 'rade besplatno'

Foto: Getty Images

Žene diljem Europske unije od subote, 3. studenoga, pa do kraja godine, simbolično rečeno, rade besplatno, usporede li se njihova primanja s primanjima njihovih kolega na istome poslu. U Europskoj uniji, prema posljednjim podatcima, žene zarađuju prosječno 16,2 posto manje nego muškarci. "Žene i muškarci su jednaki. To je jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije", istaknuli su ovih dana s tim u vezi europska povjerenica za pravosuđe Vera Jourova, povjerenica za zapošljavanje Marianne Thyssen i potpredsjednik Komisije Frans Timmermans. "No žene i dalje efektivno dva mjeseca u godini rade besplatno, u usporedbi s muškim kolegama.

Ne možemo više prihvaćati tu situaciju", rečeno je u izjavi troje europskih povjerenika.

Povjerenici su pozvali europske zastupnike i zemlje članice da odobre inicijativu Europske komisije koja ima za cilj premostiti razlike u plaćama utemeljene na rodnoj pripadnosti, primjerice, promicanjem prava koja uživaju oba roditelja koja su u radnom odnosu. Analiza podataka objavljenih u listopadu pokazala je da još uvijek postoje znatne razlike između muškaraca i žena kada je riječ o odlasku na rodiljni dopust.