Od sada možete ocijeniti rad državnih službenika

Foto: Getty Images / Pixsell

Dubrovačka odvjetnica Viktorija Knežević pokrenula je internetsku stranicu za ocjenu rada službenika javnog sektora Ocijeni Me.

Na to ju je potaknulo niz iskustava sa zaposlenicima na raznim šalterima i kancelarijama u javnim službama.

''Ja sam odvjetnica, što znači da sam malo više nego obični građani u susretu s tijelima državne uprave i lokalne samouprave i svim drugim javnim institucijama. To znači da provodim dane po različitim hodnicima, kancelarijama, šalterima, u potrazi za informacijama, potvrdama, dokumentacijom koja je važna bilo meni bilo mojim strankama i to je užasna frustracija. Ljudi obično misle da se nama to ne događa, ali događa se. I nas vrate zato što nam fali još jedan papir'', rekla je Knežević u razgovoru za Dnevnik.hr.

Internetska stranica OcijeniMe javnosti je postala dostupna danas i već ima podosta komentara i ocjena. ''Dosta se brzo raširila vijest o web-stranici jer su to podijelili ljudi koji su jako praćeni i čitani na Facebooku'', objašnjava Knežević.