Od sada, jednim klikom građani mogu saznati kako se troši njihov novac

Foto: Getty Images

Od sada, Grad Bjelovar je još bliži i otvoreniji prema svojim građanima. Naime, jednostavnom aplikacijom, koja je već dostupna, građani će imati puno bolji uvid u gradski Proračun, kao i svaku njegovu stavku te razvojne učinke koje on omogućuje. O tome su na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru u ponedjeljak, 18. veljače 2019., javnost izvijestili bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i Vuk Vuković s Instituta sinergije znanosti i društva, koji je i izradio aplikaciju.

Istaknuto je kako se Ustavom Republike Hrvatske jamči pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a upravo u skladu s tim, Grad Bjelovar odlučio je otvoriti svoj Proračun prema javnosti. Naglasak je na interaktivnosti te jednostavnosti vizualnoga pregleda uz lako pretraživanje svih stavki tog važnog financijskog akta, kao i kako su se te stavke kretale tijekom godina.

Građani imaju pravo znati, mi u Bjelovaru nemamo što skrivati. Birokratski model koji smo naslijedili nejasan je, kompliciran, svrha je samome sebi i najpogodnije je tlo za korupciju. Kada postoji prašuma propisa i nejasnih procedura, onda se otvara prostor pogodovanju i rastezljivom shvaćanju tih pravila od slučaja do slučaja. Građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac. Ovim projektom postajemo najtransparentniji grad u Hrvatskoj, a najbolje tek slijedi jer u sljedećoj fazi projekta omogućit ćemo građanima da vide svaki račun koji se troši u gradskoj upravi od jedne kune pa do milijun kuna. Mnogima su puna usta borbe protiv korupcije, ali malo je konkretnih primjera borbe protiv nje. Ovime započinjemo stvarnu borbu protiv korupcije na lokalnoj razini. Jedna od prvih odluka mene kao gradonačelnika bila je zabrana zapošljavanja u Gradskoj upravi na tri godine. Poruka toga je bila jasna - krećemo od sebe. Danas idemo korak dalje upravo na isti način - krećemo od sebe jer ne samo da građani imaju pravo znati kako se troši njihov zarađeni novac, nego i političari imaju obvezu na jasan i svima dostupan način to i pokazati – napomenuo je gradonačelnik Hrebak.