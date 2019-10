Od početka godine gotovo 5000 Hrvata uzelo je poticaje od 55.000 kuna i krenulo u privatni biznis

FOTO: GettyImages

Koristeći poticaje za samozapošljavanje koji se dijele preko burze nezaposlenih u prvih osam mjeseci ove godine privatni biznis pokrenula su točno 4964 građanina. Poticaji iznose od 55.000 do 70.000 kuna, a ako se više nezaposlenih upusti u zajedničku poslovnu avanturu, država ih podržava (za pet osoba) sa do 275 tisuća kuna. Poticaji za samozapošljavanje trenutačno su najpopularnija mjera državne aktivne politike zapošljavanja, koja je gotovo potpuno istisnula nekad popularno stručno osposobljavanje za zapošljavanje, piše Večernji list.



U ovom trenutku mjeru aktivno koristi sedam tisuća građana, i to njih pet tisuća koji su startali ove godine i oko dvije tisuće prenesenih iz prošle godine. Lani se udio korisnika samozapošljavanja u ukupnim mjerama zapošljavanja kretao oko 16 posto, a ove godine narastao je na četvrtinu! Ove godine u mjere je uključeno oko 20 tisuća nezaposlenih osoba, a iz prošle godine preneseno ih je oko četiri tisuće.



Da bi se mogli samozaposliti koristeći državne poticaje, građani su prijašnjih godina dulje vrijeme morali biti u statusu nezaposlenih. Danas to više nije obveza, pa polovicu novih samostalnih poduzetnika čine ljudi koji su prethodno bili zaposleni, ali nisu bili zadovoljni svojim poslom nego su dali otkaz i pokrenuli vlastiti posao. Većina se na taj korak odlučila zbog znatnih poticaja koji su dovoljno visoki da pokriju gotovo sve troškove novog poduzeća u prvoj godini rada, uključujući i socijalne doprinose za primatelja državne potpore i njegove zaposlene, ako ih ima.