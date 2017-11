Od otvaranja stečaja 550 prijava i trgovina na burzi s 1/4 kapitala

Pod zadnje na ZSE se trgovalo i po prosječnoj cijeni nešto nižoj od 3 kune/J. Galoić/PIXSELL

Tvrtke povezane s Viaduktom završavaju u stečaju, ali za razliku od matice po pitanju imovine slabo stoje. Tako je istodobno otvoren i zatvoren stečaj za Viadukt konstrukcije s pozivom zainteresiranima za vođenje stečaja da uplate predujam od 10.000 kuna. Imovina, tj. potraživanja i dionice u drugim kompanijama, slučaj je stečajnog dužnika Viadukt projekta.

No, Viadukt raspolaže s nekretninama, ali su pod hipotekama, iako ima i nešto neopterećenog zemljišta, te pokretninama za koje je u tijeku procjena u sklopu priprema za skupštinu vjerovnika. U tijeku je i inventura s ciljem kako bi se utvrdilo stanje imovine, pri čemu su značajan izvor podataka sve tri bivše uprave koje su ove godine vodile poslovanje tvrtke. Arbitraža, pak, uoči stečaja pokrenuta protiv države u fazi je prekida (do odluke vjerovnika), a sve do 2. prosinca traje rok za prijavu tražbina.

Dosad je stiglo 550 prijava vjerovnika, a skupština vjerovnika zakazana je za 9. siječanj, što znači da će se i prije nego li svi vjerovnici prijave potraživanja - to još nisu učinile izgleda neke veće banke, te prije odluke stečajnih vjerovnika što dalje s dužnikom, s dionicom Viadukta moći trgovati samo alternativnim načinima.

Očekivani je to rasplet prema rješenju Zagrebačke burze kojim je usvojena inicijativa stečajnog upravitelja Milorada Zajkovskog da se ta dionica izvrsti nakon otvaranja stečaja, pa će prestanak trgovanja na dan 24. studenog, tj. sutra (prestanak uvrštenja provest će 26. studenog), biti točka na 'i' na posljednjih mjesec dana nešto živahnije dionice na burzi kada je, unatoč povijesno najnižim cijenama, protrgovano s njih - oko 100.000 dionica.

Koliko je to zanimljiv podatak za dioničare, posebice u svjetlu nepoznanica o daljnjem tijeku stečaja, uz ogradu da se dio dionica višekratno obrtao u prometu, valja reći da u odnosu na ukupan broj dionica protrgovani broj dio predstavlja gotovo četvrtinu temeljnog kapitala.

Pritom se pod zadnje trgovalo i po prosječnoj cijeni nešto nižoj od 3 kune, za što se na opetovane zahtjeve burze u razdoblju od otvaranja stečaja Viaduktov upravitelj više puta očitovao negativno u pogledu novih cjenovno osjetljivih informacija koje bi mogle utjecati na promjene cijene. Službeno tek će se 9. siječnja znati ide li Viadukt u likvidacijski stečaj ili je moguć nastavak poslovanjem jer je to ključna odluka u nadležnosti skupštine vjerovnika, na prijedlog upravitelja. Neslužbeno, smjer za Viadukt, barem što se tiče prijedloga, nije nepoznanica kako tvrdi samom upravitelju, koji se po pitanju sadržaja odbio očitovati.