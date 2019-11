Od nove godine plaćat će 20 posto više račune za vodu

Foto: Getty Images

Uprava Vodovod-Osijek predložila je da stanovnici Osijeka te općina Antunovac, Ernestinovo, Vladislavci, Šodolovci, Čepin, Vuka i Erdut s prvim danom sljedeće godine svoju vodu plaćaju oko 20 posto više nego što ju plaćaju sada.

Prema prijedlogu, fiksni dio osnovne cijene usluge vodoopskrbe i odvodnje povećat će se s trenutnih 25 na 30 kuna, osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe s dosadašnjih 4,09 na 5,09 kuna te osnovna cijena vodne usluge javne odvodnje s dosadašnjih 2,19 na 3,37 kuna, dok će naknade za korištenje, zaštitu i razvoj ostati nepromijenjene. Tako će, kako je izračunao Glas Slavonije, račun koji je za potrošnju 15 kubika vode do sada iznosio 218,40 kuna, ubuduće iznositi 261 kunu.

Povećanje nije službeno, no vrlo je vjerojatno, prema Ivanu Jukiću, direktoru Vodovod-Osijeka, da će prijedlog biti usvojen.

- Cijenu vode nismo dirali od 2009., a u međuvremenu se mnogo toga promijenilo te je trenutačna cijena vode neodrživa. Razvlačimo to godinama, krpali smo troškove nekim izvanrednim mjerama, no to tako više ne ide. Ono što je najvažnije reći, sukladno Zakonu o vodama iz 2013., kao i najnovijem iz listopada ove godine, više se ne možemo baviti tržišnim poslovima. Sve naše tržišne djelatnosti postale su zasebne tvrtke i Vodovod-Osijek nema drugih prihoda osim cijene vodoopskrbe i odvodnje. S obzirom na to da su sve druge usluge, od struje, plina, kemije, radne snage i drugog, značajno poskupjele, uz sva moguća restrukturiranja nemamo održivi prihod. Ni to, međutim, nije osnovni razlog zbog kojega moramo povećati cijenu usluga, nego su to visoki troškovi amortizacije komunalne infrastrukture koju smo sagradili posljednjih pet godina u okviru projekata Europske unije – pojasnio je Jukić.

Kako se navodi u obrazloženju novih cijena, ti troškovi iznose 16,6 milijuna kuna, a do kraja godine očekuje se trošak od još 1,5 milijuna kuna. Za 2020. trošak amortizacije EU projekata bit će 6,5 milijuna kuna. Vodovod-Osijek planira nadoknaditi nastali trošak amortizacije kroz šest godina u iznosu tri milijuna kuna godišnje.

- Kada bismo i išli s nekim značajnim rezanjem troškova, i dalje ne bismo mogli ne pokriti troškove održavanja te infrastrukture. Da ne govorim kako još moramo završiti uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i uređaj za dvostupanjsku filtraciju, a što smo prema europskoj regulativi dužni učiniti – naglasio je Ivan Jukić i dodao kako je kompanija u 2013. kada je potpisivala ugovore u visini oko 500 milijuna kuna, obvezala da će dati jednu kunu, dok će Europska unija dati 13 kuna.

- Mi tu našu kunu još nismo dali – kazao je.

- Što se samih cijena tiče, bitno je napomenuti još jednu stvar. Mnogi ne znaju ili olako doživljavaju to što kubik vode predstavlja. Mi pričamo o osam tisuća litara pitke vode koja će prema novome koštati 159 kuna, ili 10 tisuća koje će koštati oko 180 kuna. Ako stvari postavimo na taj način, vjerujem da će se mnogo ljudi složiti da to uopće nije skupo – zaključio je direktor Vodovod-Osijeka.