Od idućeg tjedna kreću povoljni krediti za iznajmljivače, evo tko se sve može prijaviti

FOTO: Press

Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača će se odobravati putem poslovnih banaka, s u program su za sad ušle Hrvatska poštanska banka i Podravska banka. Iznos kredita će biti između 20 tisuća kuna i 375 tisuća kuna, s kamatom od 2,7 posto u kunama i 2 posto uz valutnu klauzulu, do 10 godina te poček od godinu dana.

Kako je na potpisivanju sporazuma izjavio ministar turizma Gari Cappelli, cilj ovog programa je ujednačavanja standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja te u konačnici poboljšanja popunjenosti kapaciteta i jačanja cjelogodišnjeg turizma.

Za kredite se mogu javiti svi mali iznajmljivači, no on je uveden prvenstveno kako bi se podigla kvaliteta apartmana i soba kategoriziranih prije 2007.godine, a takvih je oko 20 tisuća. Kredite će moći dobiti svi koji se prijave za rekategorizaciju kako bi povećanjem kvalitete došli do više zvjezdica, a oni koji se ne prijave, ostat će bez zvjezdica, iako neće morati zatvarati smještaj. Za sad se ne zna konacan iznos plasmana u ovoj kreditnoj liniji, a očekuje se da će biti na snazi u iduce 4 godine, koliko iznosi rok prijave za kategorizaciju. Također, kako je istaknula direktorica HBOR-a Tamara Perko, uskoro se očekuje da se programu pridruže i još neke poslovne banke s kojima se pregovara.